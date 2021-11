El Ingreso Mínimo Vital no ha desembolsado ni la mitad de su presupuesto este año

A pesar de la crisis social a consecuencia de la pandemia, el Ingreso Mínimo Vital no está llegando a quienes lo necesitan. Sólo alcanza al 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza: 799.203 personas. Apenas lo cobra una tercera parte de lo que el Gobierno prometió cuando lo puso en marcha: 3,2 millones de necesitados. Son datos que ha revelado la Asociación de Directores Y Gerentes de Servicios sociales que califican el IMV como “ingreso mínimo pero dudosamente vital” y que demuestran que no está funcionando. Y estos números tienen nombre y apellidos con dramas personales y familiares de quienes no tienen ni para hacer la compra.

Mi hermano me hace la compra

Ildefonso tiene 52 años, vive en Ronda y confiesa a COPE: “Mi hermano me llama para que le acompañe cuando va a hacer la compra y así me la hace a mí”. Con 215 Euros se apaña como puede “hago comidas aprovechándolo todo y voy congelando y el problema es cuando vienen mis niños a verme”. El agua y la luz se lo paga el ayuntamiento, “uno tiene dignidad y esto es muy duro”, afirma. A Ildefonso como a otros muchos le correspondería el IMV total, 480 Euros, porque en 2020 no tuvo ingresos, pero recibe sólo la mitad. Y es que la prestación está llegando tarde y mal.

Se demora más de 6 meses en recibirla y las cuantías no corresponden en muchos casos a la realidad de la situación económica del hogar. Se siguen computando a día de hoy, ya finales de 2021, los ingresos que obtuvieron los solicitantes en 2019, cuando la crisis no había impactado todavía. Ildefonso estaba montando un negocio cuando llegó la pandemia, tuvo que dejarlo, no fue posible sacarlo adelante pero había tenido ingresos en ese 2019. Así, tras los complicados trámites, comenzaron a pagarle 215 Euros. Todavía sigue con esa cantidad a pesar de que en 2020 no obtuvo ningún ingreso.

Año y medio cobrando 18 euros: “La revisión de este año la cobrarán sus herederos”.

“Tengo un amigo que falleció recientemente y que ha estado cobrando 18 euros al mes porque en 2019 estuvo trabajando, y jamás se lo han actualizado”, cuenta con una profunda pena. “Su hermana, que es su heredera cobrará, cuando la administración quiera, la revisión de todo este año”. Es una situación kafkiana difícil de entender, “el ordenador de Hacienda no cruza los datos de 2020 en 6 meses?”, se pregunta Ildefonso. “¡Pero si te compras un coche, Hacienda te lo puede embargar porque cruza los datos en un día!”.

Y si fuera poco la situación económica, la sensación de desamparo hace mella en quienes lo están sufriendo porque no encuentras respuesta de la administración. “Habré llamado unas 100 veces al teléfono de información del Ingreso mínimo Vital y jamás lo cogen, no se puede ir de manera presencial, no te dan cita...”. Los Directores y Gerentes sociales aseguran en un comunicado que “las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital”.