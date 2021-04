El impuesto de la desgracia: pagar a Hacienda por perder a tus padres

No poder quedarte con el piso en el que has vivido tu infancia y adolescencia, aquel que tus padres pagaron con tanto esfuerzo, porque no puedes abonar el impuesto de sucesiones es mucho más común de lo que parece. Lamentablemente la herencia de viviendas ha aumentado en España en los últimos meses en un 20%, y decimos lamentablemente, porque supone la muerte de seres queridos, de quienes han querido dejar su patrimonio, sea poco o mucho, a sus herederos, a sus hijos si los tenían o a familiares cercanos.

La crisis sanitaria ha dejado un enorme aumento de legado, pero un gran porcentaje de herederos no han podido aceptarlo porque el pago de los impuestos a Hacienda suponía el desembolso de un dinero que no tenían.

Asturianos y Valencianos los que más pagan

Una vez más se pone de manifiesto la diferencia entre comunidades. En Andalucía, Cantabria o Galicia el impuesto está a cero, y en Madrid entre padres e hijos está bonificado en un 99% es decir se paga un 1%, en contraste con Asturias o Valencia, las comunidades donde más se paga. Por ejemplo en un legado de 800.000 euros incluyendo bienes inmuebles, en Asturias se pagaría 136.000 Euros.

Manuel Ríos abogado de familia y fiscalista del grupo de Hereda confirma a COPE que han detectado un aumento de más del 20% de renuncias “por no poder pagar los impuestos o por las deudas que tenía la herencia”. Si se trata de una vivienda de padres a hijos “se contempla un aplazamiento o un fraccionamiento del pago y si los herederos deciden renunciar hacemos compraventa de derechos sucesorios”.

El Drama de recibir una herencia

Y en muchos casos, Hacienda se queda con los bienes. A la pérdida personal se une la pérdida económica, es una situación terrible “hay quien lo llamaría el impuesto sobre la desgracia” comenta a COPE Carlos Romero doctor en derecho y director de Arttax abogados. “Si un hijo hereda un piso y un apartamento en la playa de su padre y una cuenta con 3.000 euros, en algunas comunidades no tendría dinero suficiente para pagar el impuesto por esos dos inmuebles”. “El día anterior tenía padre y un patrimonio de 300.000 euros y hoy no tiene padre, que era el motor de la familia, y tiene una deuda con hacienda”

Hacienda a la caza del heredero

Este impuesto está cedido al 100% a las Comunidades, de ahí la diferencia entre unas y otras, pero la Ministra de Hacienda Maria Jesús Montero, plantea mediante una “armonización fiscal” elevar el gravamen de sucesiones y donaciones en aquellas en las que no se cobra o es más bajo.