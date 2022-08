La Bolsa mantiene la racha y reconquista la barrera de los 8.500 puntos

Pese a la irregular respuesta de Wall Street a los datos publicados hoy en Estados Unidos, los inversores españoles han incluso aumentado el buen ritmo de compras mantenido en la Bolsa en las últimas sesiones. El índice Ibex 35 ha superado así la barrera de los 8.500 puntos con una subida del 1 por ciento. El selectivo ya acumula una racha de once sesiones consecutivas de ganancias. Y, lo más importante, ha roto al alza una dura barrera técnica que de consolidar en los próximos días podría dar pie a una nueva fase alcista.

Se impone así la tesis de los que creen que el mercado habría tocado ya suelo frente a aquellos que siguen insistiendo que estos avances no son más que un rebote en un mercado bajista. Para ello argumentan que los beneficios en la actual situación económica no son sostenibles y este factor acabará pasando factura. Los datos publicados hoy no ayudan a confirmar ni a unos ni a otros, aunque si parecen mostrar un cierto alivio económico, en especial en Estados Unidos.