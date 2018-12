De Guindos alaba que Mariano Guindal haya sido "el primero en casi todo"

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha reconocido hoy que el periodista Mariano Guindal, que ha presentado hoy sus memorias, "ha sido el primero en casi todo", en referencia a sus numerosas primicias, como la muerte del almirante Carrero Blanco, en 1973, o el caso "Rumasa", en 1982.

Guindal, que ha trabajado en medios como Copilsa, Diario 16, Guadiana, Panorama o La Vanguardia, hace en el volumen una radiografía de lo que fue la segunda mitad del siglo XX a través de sus viajes y vivencias.

El libro, "Un hombre con buena suerte", se ha presentado hoy en la sede de Repsol en Madrid, y junto a Luis de Guindos han acompañado al autor el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos Luis Garicano y la periodista Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Entre otras exclusivas, Guindal hizo la famosa pregunta al entonces titular de la cartera de Economía Miguel Boyer: "¿Ministro, qué pasa en Rumasa?", con la que se destapó este conocido caso.

No obstante, su mayor exclusiva fue una que no fue tal, el asesinato de Carrero Blanco en 1973, una noticia que no pudo dar siendo becario porque en su propia redacción no lo creyeron.

Luis de Guindos ha bromeado sobre su doble condición de ministro, "algo temporal", y de "presentador de libros de Mariano Guindal", único empleo fijo que reconoce.

También han acudido a la presentación del libro el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el ex secretario general de UGT Cándido Méndez; el exministro de Trabajo Joaquín Almunia, y el exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte.