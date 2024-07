El Gobierno pide a comunidades que no eviten ver la realidad de las viviendas turísticas

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reclamado a las comunidades autónomas y a las entidades locales que "gobiernen" la "realidad" de las viviendas turísticas y ha defendido que "lo que no pueden hacer es evitarla, no verla o no querer mirarla".

En una breve visita a Betanzos (A Coruña) este jueves, Rodríguez ha respondido sobre la actualidad de las viviendas destinadas a alquiler turístico, una materia en la que ha considerado clave que quienes tienen competencias puedan "gobernar también la presencia de este tipo de alojamientos turísticos" que ha calificado como "actividades económicas" que en ocasiones "afectan a la eficacia del derecho de acceso a la vivienda".

Por eso ha demandado a comunidades autónomas y entidades locales con competencias "que acometan y que gobiernen esta realidad, lo que no pueden hacer es evitarla, no verla o no querer mirarla", pues considera que "hay que actuar frente a ellas".

El consejo que da en casos como lo que ocurre en Galicia es que pongan en marcha nuevas ordenanzas para que en el futuro no sea un problema que impida a los nos conseguir una vivienda de una manera asequible.

Apuesta por "regularlo" y "si hace falta, prohibir" como se ha hecho en algunas ciudades, como el caso que ha citado de Barcelona.

Ha recordado, asimismo, que el Gobierno trabaja en modificar la Ley de Propiedad Horizontal para "garantizar la potestad de los vecinos para decidir si en sus comunidades quieren albergar este tipo de actividades económicas o no".

"Afecta al derecho a la vivienda, pero está afectando a la convivencia y también a los modelos de ciudad que queremos para el futuro", ha proseguido.

Por eso ha apostado por un "turismo sostenible" y evitar que las ciudades "sean meros parques temáticos".