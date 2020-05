El Gobierno permitirá los despidos en las empresas que estén al borde de la quiebra

La CEOE ha ratificado este viernes el preacuerdo al que Gobierno y sindicatos llegaron de madrugada sobre los ERTE, que quedan prorrogados hasta el 30 de junio si son por fuerza mayor (con la protección para los trabajadores fijos discontinuos extendiéndose hasta el 31 de diciembre). No obstante, sí podrán acometer despidos aquellas empresas que estén al borde de la quiebra. Es decir, en concurso de acreedores.

El resto de empresas tienen prohibidos los despidos durante seis meses, pero la cláusula para aquellas en serias dificultades es un matiz muy importante para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Sobre todo, porque es “muy difícil” mantener el empleo en una empresa que corre el riesgo de desaparecer.

Garamendi no cree que los litigios con el Ministerio de Trabajo vayan a ser cuantiosos debido a esta cláusula incluida en el acuerdo. “Lo que no podía ser era que una claúsula para mantener el empleo no puede derivar en la liquidación de las empresas”, ha corroborado el vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva.

La protección por desempleo y la exoneración de cotización se mantienen (con menores porcentajes para empresas que reanuden su actividad de forma parcial) y las empresas que se hayan acogido a un ERTE no podrán repartir dividendos. La fuerza mayor total implica una exoneración del 100% de cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más empleados. En cuanto a la fuerza mayor parcial, habrá exenciones de entre el 30 y el 85%.

“Los empresarios estamos deseando reincorporar a todo el mundo al trabajo, pero va a ser difícil. El propio Gobierno lo reconoce. Esperamos no llegar al 20% de tasa de paro que se vaticina”, confía Garamendi. El presidente de la CEOE considera que lo prioritario ahora es establecer reuniones y planes para aquellos sectores más afectados por la crisis, como el turismo, la hostelería, el comercio o los fabricantes de automóviles, entre otros.

Aunque a la patronal le hubiese una propuesta más a largo plazo de mayor certidumbre para las empresas y trabajadores, se entiende que el acuerdo “mejora la propuesta inicial” que se presentó. Lo más importante es que desescalada y ERTES estén lo más conectados posible para que la normalidad también llegue pronto en términos de empleo.