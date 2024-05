Los 'gastos hormiga' se comen hasta un 15% de nuestro presupuesto familiar: 3.000 euros al año

Se comen una buena parte de nuestro salario y lo hacen sin que nos demos cuenta. Un euro por allí, un euro por allá... Son los 'microgastos' o 'gastos hormiga' que a diario nos vacían la cartera. Hablamos del café, del tabaco o de caprichos innecesarios. También de suscripciones a plataformas de televisión, que en muchas ocasiones llevamos semanas sin ver.

Estadística tiene hecho incluso un cálculo de cuanta parte de nuestro salario se comen: hasta un 15%. Y es que los hogares en España gastan de media al año 31.000 euros, según el Instituto Nacional de Estadística. De esa cantidad, los microgastos o gastos hormiga se pueden llevar entre el 10 y el 15%. “Hacen poco daño en el momento, pero son muy repetitivos en el tiempo y pueden llegar a suponer al año una gran cantidad de dinero”, explica Javier Rivas, profesor experto en Finanzas de EAE Bussines School.

Haciendo el cálculo, el euro y pico del café que nos tomamos todos los días, al año, suma más de 400 euros.

El consumo fantasma de esos aparatos electrónicos que tenemos todo el día conectados supone entre un 7 y un 11% de la factura de la luz, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. El gimnasio te puede salir muy caro, sobre todo si no vas. Los gimnasios, según la OCU, cuestan de media 45 euros al mes, es decir, más de 500 euros al año...

Y luego está la tele a la carta. “Tengo tres plataformas: una me cuesta 12,99 euros al mes, otra 5,99 y la otra son unos 50 euros al año. En realidad, casi nunca veo nada. La tele la tienen monopolizada mis hijos siempre con los dibujos animados”, cuenta Sergio, que no había echado la cuenta de cuánto paga al año para que sus hijos vean dibujos animados: casi 300 euros. Pero, de momento, no se va a dar de baja porque, de vez cuando, él y su mujer también ven “una película o algún documental”.

Es el componente psicológico del microgasto, “reconocer que, en realidad, no nos hace falta y es un gasto inútil tenerlo sólo por si acaso”, añade el experto.

Fijar un presupuesto

Cualquier ahorro, y más en estos tiempos de inflación elevada, pasa por revisar estos gastos hormiga. El experto apunta a la necesidad de ver de cuáles podemos prescindir. “Para eso lo mejores que hagamos cuentas e intentemos destinar una cantidad fija a cada uno de esos gastos. Por ejemplo... cafés, máximo 15 euros al mes. Hay que hacer un presupuesto e intentar cumplirlo, que es lo verdaderamente complicado porque nadie cumple los presupuestos”, asegura Rivas.

Y otro consejo del experto... mejor pagar en efectivo porque 'nos duele más' que hacerlo con tarjeta y podremos controlar mejor esos microgastos.