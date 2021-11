Un experto en energía: "Casado tiene razón, no se puede producir energía solar cuando es de noche ni acumular"

La polémica quedaba servida este fin de semana cuando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado hacía referencia a la subida del precio de la electricidad que se produjo la tarde del sábado y lo relacionaba con la energía solar. "Anteayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”, señalaba en el trascurso de la clausura del congreso de los populares en Castilla-La Mancha, celebrado en Puertollano (Ciudad Real).

Unas declaraciones que corrieron como la pólvora en las redes sociales donde algunos mensajes quisieron advertirle de que la energía solar que se consumía cuando no hay sol, era la "acumulada" durante el día gracias a baterías.

Pero a las 20:00h está acumulada la absorbida durante el día. Te dejo esquema simple para que no lo olvides. pic.twitter.com/3pJev2XdDD — Colben (@colben) November 14, 2021





Unas críticas que el director de elperiodicodelaenergia.com, Ramón Roca ha tachado de "absurdas" ya que según ha señalado a la Cadena COPE, "no se puede producir energía solar cuando es de noche, ni tampoco acumular". "De noche no se puede generar esta energía porque no hay sol, que es la materia con la que se produce" explica el experto, que matiza que Casado debería haber empleado el verbo "generar" en lugar de "emitir". "La energía solar comienza a funcionar cuando hay sol y deja de funcionar cuando no hay y esa energía se tiene que consumir en el momento en el que se está produciendo", ha insistido.

En este sentido Roca ha señalado que la energía solar, que "no cubre ni el 10% de la electricidad que consumimos en España", no se puede acumular en estos momentos en España "porque no hay sistemas de almacenamiento en el sistema eléctrico, ya que son muy caros".

Eso sí, "tecnológicamente se puede hacer". "En el caso de tener placas solares de autoconsumo en casa, esa energía que se sobregenera durante el día se puede guardar en baterías para ser utilizada por la noche", si bien estos sistemas de baterías "son muy caros" y "pocas familias" recurren a ellos. El almacenamiento energético, zanja "aún no ha llegado a nuestras vidas". No obstante insiste en que "a gran escala y a día de hoy "no hay un sistema de almacenamiento para cubrir la demanda del sistema eléctrico".

En su opinión Casado "tiene toda la razón" en este sentido pero no en cuanto "a querer politizar la energía". "No deberían defenestrar unas tecnologías por otras con tal de quedar bien en un mitin político", ha concluido.