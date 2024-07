El PP exige recuperar la bonificación por puntualidad de Renfe anterior al 1 de julio

La presidenta del PP de León y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se recuperen los compromisos de puntualidad de Renfe anteriores al 1 de julio, que bonificaban al viajero con el 50% del importe de su billete por un retraso de más de media hora y del 100% si superaba la hora.



A partir de esa fecha, se amplió a una hora en retraso para tener derecho a la devolución del 50% del importe del billete y a 90 minutos para la totalidad.



"No puede ser que cuando más retrasos se están registrando y los viajeros llegan más tarde a sus destinos encima se les devuelva menos dinero", ha afirmado la también diputada del PP en una rueda de prensa en León en la que ha anunciado que han presentado una proposición no de ley en el Congreso con este fin y también para solicitar la comparecencia del ministro para que explique el "caos" en el que está sumido Renfe.



Muñoz ha sostenido que miles de usuarios de Renfe están viviendo un "infierno" en los últimos meses por la "incompetencia" del ministro, que ha hecho que la estación de Chamartín de Madrid se haya convertido en "un auténtico caos prácticamente a diario". "Cada día se ven miles de personas hacinadas y trenes que no llegan mientras la gente se va amontonando en la estación sin recibir absolutamente ninguna información", ha agregado.



Incluso ha afirmado ser testigo de como a algunas personas se les decía que no podían sentarse en el suelo porque ocupaban más que de pie. Ha insistido en que este "caos" no es algo excepcional, sino algo que habitual y ha precisado que ayer mismo "se vivió una situación exactamente igual cuando los viajeros que venían a León se quedaron tirados en Vilecha unos 40 minutos al sol".



"Llevamos meses así y los que cogemos el tren de León varias veces todas las semanas, sabemos que esto es algo habitual y que es raro el día que llegas con puntualidad a tu destino", ha abundado en sus críticas.



Y ha añadido: "Frente a eso, tenemos a un Gobierno cuya única reacción a este caos ha sido ampliar los compromisos de puntualidad, es decir, pagarte menos indemnización si llegas más tarde".



"Además, el ministro se dedica a insultar y amenazar en las redes sociales a los usuarios que le dicen que lo que está pasando es una vergüenza", ha apostillado.



Ha incidido que lo que está pasando en Renfe refleja que los ministros no se dedican a resolver los problemas de los españoles, sino a defender a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"Un Gobierno debe resolver los problemas de los ciudadanos y el que tenemos lo único a lo que se dedica es a atacar al Poder Judicial, a amenazar a la prensa y a ir a hacer inauguraciones, pero ni gobierna ni gestiona y, por tanto, Sánchez solamente tiene una salida, que es no arrastrar a España en su caída y convocar elecciones para que pueda haber un cambio", ha zanjado.