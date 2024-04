Este es el alimento saludable que más ha subido de precio en los supermercados en marzo pese a su IVA rebajado

Las frutas son dos de los alimentos más saludables. Son una excelente fuente de vitaminas, minerales o antioxidantes, todos ellos nutrientes esenciales para una buena salud. Por eso, incluirlas en nuestra dieta es fundamental de cara a prevenir enfermedades.

Todo ello hace que se encuentren entre los alimentos más buscados en los supermercados españoles y por tanto también en la lista de los productos afortunados que cuentan con un IVA que ha pasado del 4% al 0%.

Pues bien, dos frutas están entre los alimentos afectados por esta rebaja del IVA que más subieron de precio en los grandes supermercados en el último mes, según explica FACUA-Consumidores en Acción tras analizar la evolución de los precios entre febrero y marzo de 2024 en ocho cadenas y en una serie de productos básicos.

Hablamos de las uvas blancas y manzanas fuji, por este orden. No hay que olvidar según un informe de AEOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, que después de los plátanos, las manzanas se encuentran entre las frutas más consumidas por los españoles.

Pero, ¿y qué pasa con las uvas blancas? No son tan consumidas como las manzanas pero su precio en este contexto ha subido más. En concreto una bandeja de 500 gramos de este producto sin pepitas se encareció de media un 9,6% en el último mes, mientras que el de las manzanas lo hicieron en marzo una media de 9,2% más que el mes anterior.









La subida en un año

Si comparamos con los precios de hace un año, las uvas blancas no son las que más han incrementado su precio. "La pera conferencia, cuesta actualmente un 30,3% más que hace un año, las manzanas fuji un 28,4%. Hay que ir hasta al tercer lugar para encontrar a la uva blanca que ha experimentado una subida del 13,5%.

La falta de producto se encuentra entre las causas de este alza que fue especialmente evidente las pasadas navidades, cuando según el panel de precios de Mercacasa, la uva blanca costaba de media 3,27 euros por kilo, un 118% más que hace un año, cuando su precio rondabael euro y medio.

Explica Facua que tras sus las denuncias, el pasado 21 de febrero el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acrediten que las subidas que han aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio", una práctica, recuerdan "prohibida en los productos afectados por la rebaja del IVA". No obstante explican que por lo pronto "Consumo no ha aclarado si las cadenas han dado respuesta".









¿Y la ropa? Así le afecta la subida del petróleo

Estas frutas, además de alguna verdura como la cebolla o el aceite de oliva están detrás de la nueva subida de la cesta de la compra en marzo. A ellos hay que sumarle el precio del petróleo, también disparado por encima de los 90 dólares el barril, el nivel más alto desde noviembre del 2023 Y esto,¿en qué te afecta?

"Pues en el precio de la gasolina, pero también de todos los derivados del crudo que se cuentan por miles de productos, empezando por el plástico o la ropa", según ha explicado la experta en economía, Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE.





