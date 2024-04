¿Qué son las "Golden Visa" y a qué te dan derecho? Las claves de estos visados

El Gobierno anuncia el fin de las visa de oro. ¿Qué son estos visados de oro o “golden visa”? Un instrumento que permitía obtener la residencia española mediante una inversión en vivienda de un mínimo de 500.000 euros.

Maxi vendió su piso en el centro de Madrid hace un año. Después de algún tiempo de tenerlo a la venta, no salía un comprador: "La verdad es que era un piso grande y con alguna particularidad en cuanto a la falta de luz pero sí es verdad que la mayor parte de visitas que recibimos era de origen extranjero".

Cuando por fin apareció un comprador, éste le confesó que no pensaba establecerse en España, sino que quería obtener lo que se conoce como visado de oro o “Golden Visa”. A Maxi esto le sorprendió. Sobre todo que el comprador le anunciase abiertamente que, en realidad, no iba a pasar en España más que unos días al año sino obtener esta facilidad para hacer negocios. Pero no le sorprendió que el motivo fuese la Golden Visa, porque era algo que ya conocía.

Pero, ¿cuánta gente ha obtenido la residencia en España a través de la Golden Visa? Desde que entraron en vigor en 2013 se han concedido un total de 14.576 visados a inversores de todas las nacionalidades, de los cuales el 96% fue por este supuesto de la adquisición de propiedades por más de 500.000 euros. Los que la obtuvieron eran de distintas nacionalidades, sobre todo China y Rusia.

Existen casos puntuales, como ocurre en Barcelona con el gran número de compradores estadounidenses de viviendas de lujo, o en Madrid, donde se ha disparado en los últimos años el número de venezolanos, hasta el punto de hablarse de “la pequeña Caracas” para referirse a una zona del barrio de Salamanca.

¿Qué derechos te da?

Según ha anunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desde 2022 han aumentado exponencialmente, con 2.017 visas en 2022 y 3.273 en 2023. De ahí que hayan decidido su retirada. Pedro Sánchez decía en el anuncio que se trataba de “garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”.

La compra de vivienda por parte de extranjeros supone sólo un 15% del total en España y afecta más al mercado de lujo, por lo que es una medida que se toma más de cara al electorado que efectiva para el mercado inmobiliario, según expertos consultados por COPE.

Pasaron de ser una solución a la crisis financiera del 2008, con la que se quería atraer inversión extranjera a verse desde la Unión Europea como un riesgo para la seguridad por la entrada de oligarcas rusos, o de las redes de blanqueo y crimen organizado. Por eso en 2022 Bruselas recomendó su retirada.

Este tipo de visado se mantiene para los inversores que adquieran 2 millones de euros en Deuda Pública o un millón en acciones de empresas españolas, en fondos de inversión o en depósitos.

Lorenzo Silva, escritor español ha estado en 'La Tarde' para hablar sobre la retirada de este tipo de visados: "Es comprar nada más y nada menos que la residencia legal en la Unión Europea, que es un lugar muy codiciado por quiénes no son residentes aquí por las muchísimas posibilidades que ofrecen que muchísimas millones de personas quieren y no pueden obtener. Y es que esto le puede interesar a muchas personas por motivos lícitos e inofensivos y otros que no lo son".

Pero realmente ¿a qué te da derecho obtener esta "golden visa"? Esta pregunta se ha podido responder con la ayuda deEmilio Ramírez, que es abogado y doctor en Derecho, responsable de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM): "Te da inicicialmente derecho a un permiso de residencia y trabajo de dos años que se renueva luego automáticamente si se tiene la inversión por otros cinco años. Este tipo de visados se conceden con un control previo, hay que acreditar frente a entidades bancarias a la hora de hacer la operación incluso ante el consulado correspondiente, es decir hay que acreditar que viene de fondos lícitos que están acreditados y justificados. Sí que hay un control por parte de los consulados".

