¿Están en peligro de extinción las panaderías?

Gregorio era la segunda generación de panaderos de su familia. Primero fueron sus padres y sus tíos y luego él y su hermana. Desde pequeño bajaba los viernes de noche a la panadería y veía a sus familiares amasar. “Lo he mamado desde muy pequeño y me encantaba”, cuenta el andaluz a COPE. A 800 kilómetros de distancia encontramos a Eli. Junto a su marido, lleva la panadería Marí Molins del barrio de la Sagrera en Barcelona. Primero fue de sus abuelos, después de sus padres y finalmente la heredó ella. “Yo veía a mi padre trabajar en el obrador por las noches y me bajaba con él. Me encanta este oficio, por eso continúe con el negocio”, relata la catalana. Si viajamos 1.157 kilómetros al oeste llegamos a Camos, un pequeño pueblo de Nigrán, Pontevedra. Allí está Andrea, la dueña de La Flor de Nigrán, una de las cinco panaderías con más solera del municipio. Abrió sus puertas hace 35 años en la rúa dos Pazos bajo la gestión de Pablo Sanromán y Luisa Pazó, sus fundadores. Su hija Andrea quedó al frente del negocio hace 20 años.

A los tres les une una misma pasión: la panadería. Pero solo Eli continúa con el negocio. Igual que Gregorio y Andrea, 623 panaderías echaron el cierre en España en 2022, un dato que en este 2023 va en aumento. Uno de los motivos es la falta de relevo generacional. “Mis hijas nos ayudan, pero ellas tienen muy claro que no se verían capaces ni quieren continuar con este negocio”, cuenta Eli, quien espera continuar en la panadería hasta jubilarse. “Ese día bajaré la persiana con mucha pena porque al final es mi vida, mi infancia, pero se que tendré que cerrar”, añade la catalana.

No hay relevo generacional, ni tampoco panaderos cualificados. “Llegué a poner un anunció en el Inem para buscar aprendices, pero tampoco encontrábamos gente. En dos meses y miedo no llamó nadie”, cuenta Gregorio, quien cerró su panadería hace un año. Algo parecido le ocurrió a Andrea, quien la sobrecarga de trabajo le pasó factura. “Me miraba al espejo y no me reconocía. Era absoluta la saturación y tuve que empezar a replantearme la vida. Miré alternativas, como buscar más gente, pero ahora la gente joven no quiere trabajar en esto”, cuenta la gallega. “Dile a alguien hoy que se levante a las tres de la mañana todos los días, incluidos festivos, navidades, vacaciones. No vas a encontrar a nadie que quiera hacerlo”, concluye.

Si a estos dos factores se le añade el aumento de los costes de producción, se crea la bomba perfecta. Por eso desde La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, CEOPPAN, la patronal de los panaderos piden ayudas y dignificar el oficio creando una titulación propia. Así se podría evitar el cierre de muchas panaderías y que los consumidores acabemos comprando un producto de peor calidad.