España, a la cola del teletrabajo en Europa

El año pasado por estas fechas eran más de 3.550.000 empleados los que teletrabajaban, hoy son 2.900.000. La tasa es de un 14% mientras que la media europea llega al 21. Dos de cada diez personas que trabajaban en remoto ya han vuelto de manera presencial. ¿Por qué se produce esta diferencia con nuestros vecinos? En primer lugar nuestro tejido productivo es diferente con un sector turístico importantísimo donde trabajar a distancia es imposible. Lo mismo ocurre con la industria manufacturera o la agricultura. Hay cuestiones tecnológicas, jurídicas y sociales. La regulación del Teletrabajo ha contribuido a que muchas empresas cuando han decaído las restricciones y ha aumentado la seguridad, hayan implementado la vuelta de sus trabajadores.

Una regulación apresurada



Jesús Labrador, profesor de Psicología y del Máster en Recursos humanos de ICADE Business School, comenta en COPE que “la regulación jurídica se ha hecho de manera diferente en otros países”. Aquí se ha legislado de manera muy rápida y las empresas tienen que consolidar las adaptaciones. Se ha regulado por encima de un 30% de teletrabajo del horario laboral, las condiciones tienen que ser acordadas por empresas y trabajadores, y las cláusulas de la Ley de teletrabajo “han introducido cierta complejidad en las organizaciones” como quién quiere o puede hacer teletrabajo, el material que se debe aportar, la forma de no discriminar, etc., “hay que darle su tiempo para que se vayan adaptando y poniendo un poco de orden”.

Calentando la silla



Siempre se ha dicho que “calentar la silla” es lo que nos diferencia de la forma de trabajar en otros países donde la productividad no va unida a la presencialidad y efectivamente, es un factor a tener en cuenta. Aunque la filosofía empresarial está cambiando todavía hay empleadores que “no acaban de sentirse a gusto con el trabajador alejado”, “algo que no tiene sentido porque no implica una mayor productividad, hay un gran componente de desconfianza, necesitan tenerlos bajo una supervisión cercana”. Al mismo tiempo, un 40 % de los trabajadores prefieren no estar en casa “hay mucha gente que prefiere estar rodeada porque le da contactos, vinculación, e información”. Y no nos olvidemos de la adaptación digital que en algunos casos fue de urgencia, casi de supervivencia y se tiene que consolidar económica y tecnológicamente. En muchas empresas los equipos se alquilaron y los contratos de mantenimiento o refuerzo de ciberseguridad van terminando “todas las organizaciones han pasado una prueba de estrés durísima”.