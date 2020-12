Errejón celebra que Gobierno rectifique reforma del CGPJ que veía "peligrosa"

(Actualiza la NA3124 con la valoración del PDeCat)

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha aplaudido que el Gobierno haya "rectificado" su propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que era "peligrosa y se podía convertir en un 'boomerang'", y que lo haya hecho "en un sentido razonable".

Errejón, en una rueda de prensa en el Congreso, se ha referido a la proposición de ley que han registrado este miércoles los dos partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando haya caducado su mandato y que Más País apoyará.

Ha recordado el portavoz que ya advirtió al Ejecutivo que la polémica reforma era "mala" para la división de poderes y podía volverse en contra cuando los partidos del Gobierno estuvieran en la oposición.

Por eso, ve "de sentido común" esta nueva iniciativa que deja al PP sin excusas, ha dicho, para "seguir secuestrando los órganos constitucionales" con fines partidistas.

Satisfecho con estos cambios, su grupo seguirá de todos modos trabajando "en la democratización del poder judicial" y en salir de la lucha partidista.

Y lo harán pensando en la manera de democratizar el acceso a la carrera judicial con una idea que va en la línea "de un MIR judicial" para que la gente de la clase trabajadora se pueda permitir también acceder a ella y en cuanto a la despolitización del poder judicial, Errejón ha apuntado a la fórmula del sorteo.

A falta de conocer el texto de la reforma, el portavoz de PDeCat en el Congreso, Ferran Bel, ha mostrado su respaldo a cualquier "elemento de presión" que pretenda normalizar la actual situación y superar el bloqueo.

Bel también ha expresado su rechazo a la anterior propuesta de los partidos de Gobierno, la de rebajar la mayoría de tres quintos para el nombramiento de los vocales del CGPJ, que no les parecía "muy adecuada".

El PDeCat apoya que un CGPJ "no caducado, sino caducadísimo" no haga nombramientos, que, defiende, "no solo condicionan el presente sino que van a condicionar el futuro". EFE