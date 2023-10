Educación financiera: 4 de 10 españoles reconoce que no sabe tomar decisiones financieras

Pedir una hipoteca, comprar Letras del Tesoro o solicitar un crédito son decisiones de carácter financiero que cualquier persona adulta tiene que tomar a lo largo de su vida. Pero no solo... comprar, pagar las facturas de la luz, del agua o del gas, calcular cuánto vamos a cobrar en nuestra jubilación... son acciones más pequeñas pero que hacemos a diario y en las que las finanzas están presentes. Sin embargo, no siempre contamos con los conocimientos necesarios para llevarlos a cabo, y es que 4 de cada 10 españoles reconoce que no sabe lo necesario para tomar decisiones financieras.

España se encuentra casi a la cola de la Unión Europea, concretamente somos el cuarto peor país, en materia de educación financiera. Y no es porque tengamos un bajo nivel educativo, porque no existen grandes diferencias ante este factor, y tampoco está vinculado al nivel adquisitivo. Todo es porque siempre se ha tratado el dinero como un tema tabú. “Aquí hay dos responsables: los padres y los colegios. Desde pequeños deberían enseñarnos las consecuencias de las inversiones a largo plazo, lo que es la inflación, un presupuesto, etc. Además, las familias no comparten con los hijos las cuestiones básicas de una economía familiar. Todo lo contrario, nos dicen que es malo hablar de dinero”, explica Leticia Poole, Profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia. “Pero es necesario que los niños pequeños tengan conciencia del dinero. Es una obligación de los padres enseñarles que no solamente es un medio para satisfacer caprichos, sino un medio que hay que gestionar con responsabilidad de cara al futuro”, añade.

“Es impresionante la cantidad de gente con 40 o 50 años que no llegan a final de mes porque les ha subido la cuenta hipotecaria y nunca se anticiparon a esta situación”, cuenta Poole, quien añade que tener conocimientos financieros nos permitirá cubrirnos las espaldas ante situaciones de incertidumbre económica como la que estamos viviendo.

Lo más importante es planificar y empezar con un presupuesto donde se incluyan tanto nuestros ingresos como nuestros gastos y fijarnos un objetivo de ahorro, así como reducir en gastos superfluos. Además, “antes de tomar decisiones, como solicitar una hipoteca para comprarnos una casa, es importante informarse y estudiar bien toda las posibilidades”, cuenta la profesora de la Universidad Europea.

Retos de cara al futuro

Es necesario fomentar la educación financiera desde edades bien tempranas creando una asignatura específica sobre gestión de las finanzas, que prepare a las jóvenes para que hagan una buena gestión de sus recursos y que tomen conciencia del valor que tienen. También es importante la colaboración de los padres, por ejemplo dando la paga desde bien pequeños y explicándoles que si se toma una decisión se renuncia a otra.