Economía/Empresas.- Twitter ha mantenido conversaciones para adquirir Clubhouse, según Bloomberg

Twitter negoció durante los últimos meses la adquisición de la red social basada en audio Clubhouse, pero en la actualidad las negociaciones ya no se encuentran en curso.

Bloomberg ha informado de las intenciones de Twitter de adquirir la red social durante los últimos meses. Según fuentes familiarizadas con el asunto, ambas empresas negociaron una valoración de unos 4.000 millones de dólares estaadounidenses para llevar a cabo la operación.

Las fuentes han indicado que ya no existen conversaciones al respecto, pero que no está claro por qué no fructiferaron.

Twitter ya tiene su propia versión de Clubhouse, Twitter Spaces, en una estrategia surgida tras el éxito de la red social de voz que también han seguido otras como Instagram o Facebook, y el servicio de chats Telegram.