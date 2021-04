Economía.- GVC Gaesco apunta a revalorización de valores petroleros, bancos y pequeñas empresas

Expertos recomiendan aprovechar la volatilidad producida por la rotación sectorial

GVC Gaesco prevé una revalorización de valores petroleros, bancos y pequeñas empresas en un 2021 "optimista" aunque no exento de sobresaltos y con la máxima alerta activada.

Así se extrae de la séptima actualización del informe Covid-19 elaborado por el grupo financiero, que incluye una revisión del contexto macroeconómico y de la situación de los mercados financieros.

Este informe también desprende varias apuestas de inversión que tienen como objetivo una revalorización teórica del 11% en el Ibex35.

El director de análisis de GVC Gaesco Valores, Víctor Peiro, ha señalado que hay que tener en cuenta la reflación, ya que ven "un recorrido limitado en la inflación debido a que la globalización comercial ha sido sustituida por la globalización digital".

Peiro no ha descartado seguir invirtiendo en tendencias de crecimiento a largo plazo ya que "el cambio demográfico, la digitalización y el nuevo marco energético son cambios que no solo no se han parado, sino que se ha acelerado con esta crisis".

Por ello, ve "interesante" invertir en empresas de salud, de renovables, automóviles, viajes y tecnológicas, y llama a aprovechar la volatilidad producida por la rotación sectorial, porque muchos de los valores que se beneficiarán de las macro tendencias han visto recientemente una toma de beneficios.

ÍNDICES 'VALUE'

El CEO y CIO de GVC Gaesco Gestión, Jaume Puig, ha apuntado que el ciclo bursátil 'value' empezó hace menos de cinco meses y que, desde ese momento, los índices bursátiles 'value' han batido con creces a los 'growth'.

"Por ejemplo, el índice MSCI Europe Value ha subido un 26,8%, mientras que el MSCI Europe Growth ha subido sólo un 9,5%, una diferencia de rentabilidad de un 17,3% favorable al 'value'", ha ejemplificado.

Puig ha sostenido que debido al mayor ahorro derivado de un menor nivel de consumo durante la pandemia, el consumidor recuperará el tiempo perdido y querrá efectuar un 'catch-up', lo que implica que "en muchos otros sectores como el turístico, por ejemplo, y en el conjunto de la economía, este fenómeno puede incluso cuantificarse en alrededor de un 20%".

INFLACIÓN

Ha advertido de que hay que tener en cuenta que "parece existir" una relación directamente proporcional entre el porcentaje de población en riesgo vacunada y las expectativas de inflación.

"El primer argumento para la normalización de la inflación es que los precios de las materias primas se han disparado un 27% frente a los de antes de la aparición en escena del virus. Ello se une a la subida de precios de los productos que nos aseguran las más de 45 empresas cotizadas de todo el mundo de sectores muy diversos con las que hemos tenido reuniones en este primer trimestre", ha añadido.

En este sentido, la subdirectora de análisis de GVC Gaesco Valores, Marisa Mazo, ha señalado que la tasa de inflación en 2021 aumentará en comparación a la de 2020 por el mayor dinamismo económico y los efectos coyunturales de la subida del precio del petróleo.

"Después de la mayor recesión desde la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo, el mundo va a experimentar una recuperación económica también relevante", ha detallado.

RENTA FIJA

La directora de asesoramiento y gestión discrecional de GVC Gaesco Valores, Gema Martínez-Delgado, ha señalado que la gran novedad de 2021 está siendo "la subida generalizada de los tipos de interés en las principales economías".

"Fundamentalmente en Estados Unidos y más acusadas en los tramos largos de las curvas, algo que afecta de lleno a los diferentes activos de renta fija, comenzando por los tipos de interés de Gobierno", ha añadido.

El ceo del Grupo GVC Gaesco, Enrique García Palacio, ha sostenido que entre los riesgos que pueden lastrar la evolución de los mercados financieros se encuentran "la excesiva presión" que están soportando algunos sectores de los mercados de capitales.