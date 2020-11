Economía.- Álvarez (Santander) no ve atractivas las fusiones transfonterizas: "La regulación penaliza a los grandes"

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha explicado que existe poco apetito por las fusiones entre bancos europeos, entre otros aspectos, porque la regulación "favorece a los pequeños y penaliza a los grandes" y porque no existen reglas comunes de insolvencia ni homogeneidad en los productos, lo que redunda en una falta de claridad sobre las potenciales sinergias.

Así lo ha indicado durante el XXVII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación, celebrado en la jornada posterior al anuncio de BBVA y Sabadell confirmando conversaciones para una posible fusión, tras ser preguntado por la consolidación en el sector bancario.

El directivo ha reconocido que la mejora de la rentabilidad de los bancos por la vía de la reducción de costes está muy testada en el ámbito de las fusiones nacionales, pero no tanto en las operaciones transfronterizas.

En este sentido, ha explicado que la regulación favorece a los bancos pequeños y penaliza a los grandes, por lo que es probable que una fusión transnacional "sea bueno para el conjunto, pero penalice el capital".

Asimismo, ha apuntado que la obtención de sinergias, que en una operación local puede alcanzar "un 40% o 50% de los costes del más pequeño en la fusión", en las operaciones transfronterizas no está clara.

"El mercado único, en esto, no es tan mercado único; la protección del consumidor no es la misma, las leyes de insolvencia no son las mismas, los productos no son los mismos y, por tanto, todo el tema de sinergias no está claro", ha reconocido.

De igual manera, el consejero delegado del Santander ha recordado que no hay un fondo de garantía de depósitos común, por lo que el mercado de depósitos "está fragmentado", y que el mercado de capitales "está embrionario y no acaba de funcionar como medio para distribuir el riesgo en el mercado".

"Por tanto, tenemos una serie de elementos flotando que hacen que, en este momento, el apetito en el mercado sea relativamente bajo por este tipo de transacciones transnacionales y más alta por las nacionales, donde el camino está más mostrado y es más fácil de hacer el 'equity story'", ha apostillado Álvarez.