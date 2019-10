¿Debe el Gobierno informarnos de la pensión que cobraremos al igual que hacen otros países?

Era 2011. Entonces el Parlamento español aprobó una ley en la que se incluía que la Seguridad Social debía remitir una carta en la que informaría a los futuros jubilados de una estimación de lo que podía quedarles como pensión pública. En 2014 se sacó del cajón, el proyecto estuvo a punto de hacerse una realidad pero tampoco fue posible. El caso es que han pasado ocho años y esa misiva sigue sin llegar a nuestros buzones a pesar de que a los ciudadanos les gustaría recibirla.

Los datos son contundentes. Hoy el 98% de los españoles dice mostrarse "muy preocupado" por la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El 95% considera que tiene derecho a saber qué prestación pública le va a quedar cuando se retire. Nueve de cada diez cree que esa carta le ayudaría a planificar mejor su jubilación, según la encuesta que ha realizado Inverco.

En estos momentos, en España tres de cada cuatro españoles ahorran para complementar su pensión pública una vez se jubilen, un tercio lo hace de forma esporádica o cuando tiene ingresos, pero solo dos de cada diez ahorran con una periodicidad mensual.

El simulador induce a error

Es cierto que en la web de la Seguridad Social hay disponible un simulador para el cálculo de la pensión pero solo el 28,5% conoce su existencia y apenas el 16% lo ha utilizado. Además el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, mantiene que las hipótesis que se utilizan para ofrecernos esa información no son "del todo apropiadas" porque no descuentan la inflación y porque hacen una proyección de la situación actual actualizando las bases de cotización un 1%. “Eso hace que cuanto más largo sea el periodo que nos queda para jubilarnos, el importe de la prestación es más alto y puede generar una ilusión monetaria”, apunta.

"Hay poca información y los que tienen la información tienen poco interés", denuncia Martínez Aldama, tras afirmar que no debe haber incertidumbre sobre si se va a cobrar una pensión. Con todo, si nos agarramos a la encuesta, el ciudadanos es realista. El 73,6% tiene claro que cuando se jubile su pensión será peor que la actual, mientras que un 19% piensa que el importe será similar al que se percibe en la actualidad y un 7,4% cree que su pensión será mejor que las actuales. No obstante, casi un 73% de los encuestados considera que su pensión no será suficiente para mantener su nivel de vida actual, frente a un 12,3% que considera que sí lo será.

¿Qué sucede en otros países?

Hasta diez países europeos -Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia- informan a sus trabajadores sobre cuál será su pensión estimada en el momento de la jubilación. En el caso de Holanda y Dinamarca, es una información que puede consultarse de manera online y que está completamente actualizada desde la primera cotización del trabajador. La práctica totalidad de estos países ofrece datos con una frecuencia anual, salvo Francia que lo hace cada cinco años y Croacia y Portugal que realizan un envío bajo demanda del contribuyente.

Inverco ha recordado que el proyecto español de 2014, que todavía está pendiente de aprobación, preveía una periodicidad anual y un sistema de tramos por el que primero se enviaría la información a los mayores de 50 años, en 2015 a los mayores de 40 y en 2016 a los ciudadanos con al menos cinco años cotizados.