Tiempo de descuento para presentar la declaración de la renta. Estamos a las puertas del último mes de plazo para rendir cuentas con el fisco. Aún así hay tiempo para hacer las cosas bien y de no cometer errores que nos traigan sorpresas desagradables.

No pienses que por el hecho de que haya sido un gestor el que presentara tu declaración tienes menos culpa, en el caso de haber facilitado un dato de forma incorrecta.

Y es que si cometes algún error puedes ser penalizado con una multa. Algo que puede suceder en el caso por ejemplo de no tener actualizado algo tan elemental como tu domicilio fiscal. Puede darse el caso de que hayas cambiado de domicilio fiscal y siga apareciendo el que facilitamos en la anterior campaña. Si es así, debes cambiarlo en la Agencia Tributaria indicando la nueva dirección.

Para que te hagas una idea, por este motivo, Hacienda nos puede sancionar con entre 150 y 250 euros. Por eso no nos cansaremos de decir que se deben de revisar las declaraciones detenidamente antes de entregársela al fisco.

Por qué tengo que actualizar mi domicilio fiscal

Puede parecerte una tontería pero que te sancionen por no tenerlo al día tiene una explicación. La propia Agencia Tributaria deja claro la importancia de este dato en su web. "Es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria". Vamos, es una información fundamental para localizar al contribuyente.

Pero hay más. El domicilio fiscal determina entre otras cosas, la comunidad autónoma en la que tributas. Es decir, el lugar en el que presentemos la declaración, hará que paguemos más o menos impuestos en el IRPF. Recuerda que la renta tiene un tramo estatal que incluye a todos los contribuyentes, y otro autonómico con sus correspondientes deducciones y tramos de IRPF.

¿Qué entiende Hacienda como domicilio fiscal?



El lugar en el que hayas residido más tiempo durante el año es el que determina la comunidad donde tienes que declarar el IRPF, según explica Finect.













Dónde actualizo mi domicilio fiscal

Si estás leyendo esto y ya has presentado la declaración y no has actualizado tu domicilio fiscal ten en cuenta que puedes rectificarlo por internet y hasta el último día de la campaña hay tiempo. Podrás hacerlo a través de Renta WEB en el apartado Modificar declaración presentada. Eso sí, es necesario identificarse con certificado, DNIe o Cl@ve

De esta manera desde la opción 'Cambio del domicilio fiscal' "podrás modificar los datos del domicilio fiscal que consta en el censo. Mediante esta opción, el cambio en la base de datos es inmediato, a diferencia de lo que ocurre con otros trámites".

Una vez hecho el cambio, basta con pulsar "Confirmar Modificación".

Como confirmación del cambio "se mostrará el justificante del trámite con la fecha y hora de presentación".

Una vez ratificado el domicilio, ya no se mostrará esta aplicación en posteriores accesos, dando paso a la aplicación de Renta que corresponda.

Además, también estará disponible en la sede electrónica la aplicación autónoma "Ratificación del domicilio fiscal", que permitirá consultar un domicilio ya ratificado y modificarlo.

Ten en cuenta que en Renta WEB también está implantada la ratificación del domicilio del cónyuge y de los hijos. Por tanto, en las declaraciones con cónyuge y descendientes, una vez identificado al cónyuge y los descendientes, se conectará con la aplicación de Ratificación para que ratifiques su domicilio.

Fuera de plazo y otros errores

Aunque esta campaña 2023 sea una de las más largas de los últimos años, habrá quien todavía se le quede corto de tiempo y la entregue fuera de plazo. Pues habrá sanción también.

El recargo será de un 1% acumulado mes tras mes. Es decir, si se presenta con dos meses de retraso habrá que hacer frente a un recargo del 2%. A partir del año de retraso, la multa es del 15% más intereses de demora. Y ojo porque si nos salía apagar y nos hicimos los remolones, podríamos enfrentarnos a una sanción entre el 50% y el 150%.

Otros errores pasan por realizar una declaración de ingresos errónea, aportación de documentos erróneos o por la no inclusión del Número de Identificación Fiscal.





