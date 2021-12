Cuidar al trabajador mejora la productividad de las empresas

A raíz de la pandemia las empresas y los trabajadores han cambiado, ha llegado la “era del cuidado”. Aunque el salario sigue siendo el factor más importante el 66% de los españoles valora especialmente la comprensión hacia su situación personal desde la empresa, hasta el punto de que es definitivo a la hora de elegir un puesto de trabajo si no hay mucha diferencia económica.

Productividad o presencialidad

Y las empresas lo saben, son muchos los informes que demuestran que las plantillas sanas y contentas son equipos más productivos y por tanto más rentables. Es la nueva tendencia del crecimiento empresarial en muchas compañías, trabajar en calidad y no en cantidad. La salud y el bienestar de las personas ha pasado a ser un activo y la conciliación un aliciente. “La cultura del cuidado nace en las empresas que han sabido leer con gran agilidad los grandes hitos que dominan la situación actual, y uno de ellos es la salud y el bienestar”, explica a COPE Alejandra Nuño, socióloga y experta en crecimiento empresarial: No se renuncia a la exigencia, pero se hace desde la conciliación, los valores y el humanismo, son compañías que no consideran lícitos modelos productivos a cualquier precio. “Como ponemos a las personas en el centro de la compañía entendemos que el trabajo inteligente no es sinónimo de presencialidad, el trabajo por resultados y tener una cierta libertad prima ante un horario fijo y completamente anti flexible en un espacio determinado”.

7 de cada 10 trabajadores priman el bienestar sobre el sueldo

Es un modelo de gestión en sí mismo no es algo aislado que lleve un departamento, es una forma de trabajar común a toda la operativa de la compañía, “es transversal y es poner la salud, lo humano, la humanización y la vida en el centro de lo que debe de ser el trabajo inteligente” También se ha producido un cambio de mentalidad, y más ahora en estas fechas a consecuencia de la pandemia, de lo que las personas esperamos del trabajo en estos dos últimos años, es decir “las expectativas que tenemos en torno a nuestro trabajo, el cómo y el cuándo, el dónde y con quién”. Es una realidad que 7 de cada 10 trabajadores prefieren perder algo de sueldo si ganan en bienestar y en conciliación.

España

Estas empresas son tractoras que han sabido incorporar la salud y el bienestar que se dan cuenta que sin salud no se puede producir. En otros países el “Job Crafting”, amoldar el trabajo a las necesidades personales del empleado, es ya una realidad, pero en España todavía queda mucho para su implantación general, “nos queda mucho por avanzar” los viejos modelos en los que se premia la presencialidad sobre la productividad. Se ha iniciado el camino, estamos construyendo una sociedad con más sensatez porque está claro que el mundo ha cambiado, “es cierto que se ha producido un cambio de mentalidad, pero hay que capitarizarlo”.