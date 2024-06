Cuidado si llevas este elemento en tu coche este verano porque la DGT te multa con 400 euros

Están a punto de empezar las vacaciones de verano para muchos. Seguro que ya estás descontando los días en tu calendario. Es tiempo de desconectar y, en muchos casos, de viajar y de cambiar de aires. De hecho, el 80% de los españoles viajará con seguridad durante estas próximas vacaciones de verano, mientras que un 14% lo hará muy probablemente, según las previsiones del Observatorio del Turismo Emisor.

Respecto al medio de transporte, los viajeros que ya lo tienen planificado elegirán en su mayoría el cocheparticular (un 49%). Vemos, por tanto, que nuestro vehículo sigue siendo el medio más escogido a la hora de desplazarnos en verano. Además, si eres de lo que va en caravana o autocaravana, esta noticia te va a resultar de especial interés.

Por eso, y porque esas ansiadas vacaciones están a la vuelta de la esquina, conviene ir poniendo el coche a punto, hacer las revisiones pertinentes con el fin de tener todo en regla y no llevarnos sustos en carretera. Es aconsejable también tener muy en cuenta las multas que nos puede poner la DGT si infringimos algunas de las normas establecidas.

No solo por nuestros bolsillos sino por el peligro que podemos suponer en carretera si nuestro vehículo no está en regla. En ese contexto, presta mucha atención. La Dirección General de Tráfico te puede sancionar con hasta 400euros por llevar en tu coche una bola de remolque, siempre y cuando no esté homologada.

Pero, ¿qué es una bola de remolque?

Es posible que las hayas visto en algunos coches. Algunos conductores tienen en sus vehículos una bola- tal cual- que sirve para poder enganchar un remolque o una caravana. Lo del tema de las caravanas resulta especialmente interesante ahora, como te decía antes, que están a punto de comenzar las vacaciones de verano para muchos españoles. Verás, en España casi 10 millones de viajeros disfrutaron de los campings en 2023 con un aumento de un 51%, según datos proporcionados por CamperDays, compañía de alquiler de caravanas

Posibles multas

Llevar en tu coche este tipo de bola está permitido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero, ojo, que sí te puede sancionar la DGT, con hasta 400 euros, en caso de que esta bola de remolque no esté homologada. ¿Y cómo sé si lo está? Pues, sin ir más lejos, cuando pases la ITV, van a comprobar que te la hayan instalado en un taller que esté autorizado para ello.

Es muy importante para que te evites esas multas que la bola que sujeta a los remolques no dificulte la correcta visibilidad de tu matrícula. Es básico que tengas en cuenta eso.

Por ejemplo, Motor Mapfre concluye que “las posibles sanciones no son por el hecho de no desmontar la bola de remolque, sino que están vinculadas a las posibles dificultades de lectura de las placas de la matrícula o de las funciones de alumbrado del vehículo”





Algunos consejos importantes

Si estás pensando en poner en tu coche una de estas bolas de remolque, debes tener en cuenta que después de instalarla en un taller siempre autorizado, es obligatorio que acudas en un plazo tope de 10 días a la ITV con el fin de completar la homologación. Ojo que durante este periodo, aunque dispongas de la bola de remolque, no podrás utilizarla. Si lo haces, te expones a multa.

Y para poder acudir a acabar ese proceso de homologación del que te estamos hablando en la ITV y para circular de forma legal es fundamental disponer de 3 documentos. A saber: el certificado de homologación de la bola de remolque, el informe de conformidad y el certificado del taller instalador del remolque.