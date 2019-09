Cospedal se incorpora a 'Yo Dona' como columnista diez meses después de abandonar la política

La ex secretaria general del Partido Popular (PP) María Dolores de Cospedal se incorpora a la revista femenina de 'El Mundo', 'Yo Dona', como columnista diez meses después de abandonar la primera línea política.

Según ha informado este miércoles 11 de septiembre 'El Mundo', la revista femenina anunciará el próximo sábado la incorporación de la también exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha con una entrevista a su nueva colaboradora.

En este sentido, la cabecera que edita Unidad Editorial ha avanzado que Cospedal (Madrid, 1965) aborda en esta entrevista su salida de la política. "Me han hecho daño. Me he ido con un sabor amargo. Intentaron mi muerte civil", sostiene la abogada del Estado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

La aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular en unas primarias que acabó ganando el actual presidente de los 'populares' Pablo Casado también se refiere a su supuesta mala relación con la exvicepresidenta del Ejecutivo Soraya Sáenz de Santamaría.

"Éramos dos mujeres en cargos de mucha responsabilidad, si hubiésemos sido hombres no habría pasado", defiende Cospedal en la entrevista, para después afirmar que la política "es una trituradora de seres humanos" y que no volvería nunca, ni aunque el líder del PP Pablo Casado se lo pidiera.

Tras cerca de veinte años ocupando diferentes cargos en la administración y en el partido político, Cospedal dimitió de su cargo en la Dirección del PP y dejó su acta de diputada el pasado noviembre tras publicarse diversos audios de sus conversaciones y las de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con el excomisario José Manuel Villarejo que provocaron un terremoto interno dentro del partido. Desde entonces, según dice la exministra, ha dedicado tiempo a la reflexión y a su familia.

Su primer artículo en 'Yo Dona' se publicará el sábado 21 de septiembre y su colaboración tendrá carácter quincenal. Hablará de la actualidad, pero deja claro que no será voz del PP, partido del que ahora sólo es militante de base, ni responderá más que de sí misma, según ha precisado 'El Mundo'.

"No esperen de mí defensa de posiciones políticas determinadas o de dictados partidistas. Por el contrario, sí la defensa y la argumentación de aquello en lo que creo y de lo que dudo y el análisis personal e individualísimo de los hechos, acontecimientos, declaraciones o noticias que invaden de forma pertinaz y muchas veces violenta nuestras vidas", señala Cospedal como presentación.