Mucho se ha hablado del gran aumento que ha tenido el Salario Mínimo Interprofesional durante estos últimos años. De hecho, hace una semana el Gobierno lo subía un 8% más, hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas -o lo que es lo mismo, 15.120 euros brutos anuales-. Esto ha hecho que en el cómputo global de lo que ha crecido el SMI haya sido de casi un 50% en los últimos cinco años. En esta misma línea, y al igual que los trabajadores tienen un salario mínimo, en COPE nos hemos preguntado si cabría la posibilidad de que hubiese un salario máximo para todos los empleados y lo que conllevaría.





Un salario máximo: ¿perjudica o favorece?

Ante este planteamiento, en COPE hemos consultado a Rafael Pampillón, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, qué ocurriría si esto se aplicase como se hace con el Salario Mínimo Interprofesional, y lo que pasaría con las empresas y trabajadores españoles si se llevase a cabo. Y es que, en España ya se había tratado la posibilidad de instaurar la limitación en la retribución con una serie de medidas. Fue en 2016 cuando se llevó al Congreso, y un año antes, el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón -cuando se encontraba al frente del grupo IU-, propuso un nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que se planteaba que el salario máximo no pudiera ser diez veces superior al menor percibido. Sin embargo, se quedó en el aire y, por el momento, ningún país lo ha implementado.

Pampillón ha sido muy claro desde el primer momento: "No se contempla en ninguna economía del mundo. Eso es algo que se sale completamente del funcionamiento del mercado de trabajo". El Catedrático de Economía ha entrado más en profundidad en lo que supondría aplicarlo. "Si pones un salario máximo te vas a encontrar con que habrá poca oferta de trabajo. Los que ofrecen trabajo son los trabajadores y los que demandan trabajo son las empresas. Entonces, si pones un tope, habrá una escasez de trabajadores porque esos empleados se irán a otros países donde no haya ese salario máximo", explicaba.

De cualquier modo, para Rafael Pampillón esto es algo que "no es factible de ninguna de las maneras" porque generaría "economía sumergida de gente que puede trabajar, quiere trabajar y quiere hacerlo por un salario que tenga que ver con su nivel de productividad, y eso los empresarios estarían dispuestos a comprarlo", aseguraba. Pero a la vez, Pampillón advertía que "sería de una manera ilegal, porque un salario máximo se define como un salario por encima del cual está prohibido contratar, y lógicamente eso va a generar una situación de más renuncia en el trabajo", decía, analizando los contras que tenía su aplicación.

"Ningún país se lo plantea, excepto algún país comunista, algún país que planifica su economía y decide que los salarios debe ser de tanto", señalaba, agregando que las consecuencias que eso tiene son muy negativas porque al final se quedan en regiones "pobres, con baja productividad, con bajo nivel de crecimiento, que no tienen futuro".

Los inconvenientes de subir el SMI

Asimismo, hemos aprovechado para preguntarle qué supone la subida del Salario Mínimo Interprofesional, sobre todo a las empresas: "Perjudica porque, lógicamente, trabajos de baja cualificación -que son los que pagan el SMI y aquellos que tienen que ver con la agricultura, el empleo doméstico, con la construcción, la restauración...- se encarecen y muchos negocios no pueden sobrevivir", aseguraba, añadiendo que esto implicaba "más inflación", lo que genera "pérdidas de competitividad de las empresas por sus mayores precios y las exportaciones sufrirán".

Pampillón ha sido muy crítico con este aumento: "Está más que demostrado que la subida del salario mínimo genera desempleo". El Catedrático de Economía ha puesto un ejemplo de cuánto costaría un cuidador para las personas mayores: "Llega un momento que si hay que pagarle 1.080 euros al mes, por 14 pagas, además de las cotizaciones sociales, a lo mejor le salen 1.500 euros al mes, y hay familias que no lo pueden pagar. Y esto ocurre con los empresarios, que hay algunos que no lo pueden pagar. Y repercuten en precios estas subidas salariales o tendrán que cerrar porque no pueden sostener el negocio", resaltaba.

Ante esta dicotomía que se plantea para tener tanto a trabajador como empresario satisfecho en ambos casos, Pampillón ha dicho lo siguiente: "Hay que dejar que funcione el mercado, es decir, hay que dejar que la gente pueda trabajar por el dinero que necesita para vivir. Y eso tiene que ver con lo que le pueda pagar el empresario. Si el empresario no lo puede pagar, no hay empleo. El instrumento que genera una mala distribución de la renta es el desempleo y hay que luchar contra ello", sentenciaba, agregando que lo que había que hacer es "poner en práctica políticas activas de empleo para mejorar el capital humano y de esta manera que puedan ganar dinero".