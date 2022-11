Con capacidad para reciclarse y con habilidades digitales: este será el tipo de trabajador más buscado en 2030

La pandemia ha acelerado el cambio de la economía española. Una economía que ya venía dando señales de agotamiento estructural antes del Covid con unas cifras de empleo y de inversión en innovación, en I+D+I, por debajo de la media europea.

La crisis del coronavirus y su obligado aislamiento social forzaron el avance de la digitalización, haciendo aflorar el gran problema que tiene nuestra economía para cubrir las vacantes tecnológicas. Según el INE, hay más de 145.000 empleos ofertados para perfiles digitales en España y 120.000 vacantes tecnológicas, según la Asociación Española para la Digitalización.

Es la paradoja: empleos sin cubrir en un país con casi 3.000.000 de parados.

1,6 millones de trabajadores forzados a cambiar de profesión

La automatización, la inteligencia artificial y la robotización ya van tomando posiciones en los diferentes sectores económicos.

Se busca mejorar la productividad, reduciendo el coste y el tiempo empleado en obtener el producto o el servicio prestado. Un informe de 'Mckinsey' refleja que en 2030 1,6 millones de trabajadores se verán obligados a cambiar de profesión en España, mientras que 5 millones de empleos están en riesgo de desaparecer por la automatización.

Muchas de las profesiones del futuro aún no existen, por lo que los trabajadores tienen que ir asimilando que la formación y el reciclaje son garantía de supervivencia laboral y es que hay estudios que ya reflejan que llegaremos a tener entre 7 y 10 trabajos distintos de media a lo largo de nuestra carrera laboral.

Profesiones técnicas y formación media cotizan al alza

En una década habrá en España 2,5 millones más de empleos parapersonas con formación media, será la oferta que más crezca por la infrarepresentación que hay de estos perfiles en la demanda actual, según explica un informe de la consultora PwC.

Entre las profesiones más demandadas en 2030 destacan el Marketing Digital, el especialista en Big Data, desarrollador de software y diseño industrial, Inteligencia Artificial y operario de robots.

Perfiles tecnológicos que necesitan de ordenadores y también de programadores, una profesión de futuro, pero también de presente, ya que España necesita cerca de 400.000 profesionales de programación, según el último informe de Empleos Emergentes de LinkedIn.

Esa necesidad de digitalización la comprueban a diario en 4Geeks Academy, un bootcamp, uno de esos centros de rápido reciclaje.

Su CEO, Víctor Gómez, explica que "el paro en el sector es prácticamente nulo y aunque la media de edad de nuestros alumnos es de 32 años, nos llegan profesionales de todas las edades en paro o con la intención de dar un giro a su vida laboral, muchos de ellos procedentes del sector servicios".

Asegura Víctor Gómez que "quienes vienen a nosotros lo hacen en busca de la formación práctica, de horas de vuelo que les permitan aterrizar en el menor tiempo posible en el mercado laboral".

"La pandemia me obligó a reciclarme y ahora me llueven las ofertas"

A Guillermo Santamaría le despidieron en noviembre del 2020, tras 16 años trabajando en el sector de las agencias de viaje.

Con 40 años y con responsabilidades familiares, tiene una niña con síndrome de Down, Guillermo no se lo pensó mucho y optó por formarse en programación, algo que no tenía nada que ver con su profesión, pero que le ofrecía grandes posibilidades de trabajo: "había días que estaba hasta 10 horas seguidas frente al ordenador, fue un reciclaje duro que no habría sido posible sin el apoyo de mi familia, apoyo moral y económico, porque encima estuve 6 meses sin cobrar el paro por el atasco que había en los Servicios Públicos de Empleo" nos cuenta Guillermo.

Este hombre asegura que todo el esfuerzo ha merecido la pena porque un año después le ha cambiado la vida, "he pasado de buscar migajas cuando vivías del turismo a que me lluevan las ofertas". Y a la pregunta de ¿cómo te ves en el 2030? Guillermo responde sin dudar: "gestionando equipos de desarrolladores y en constante reciclaje"

¿Qué nos van a pedir las empresas en el 2030?

Los conocimientos específicos de cada sector y los idiomas seguirán siendo valorados por las empresas, pero las competencias tecnológicas serán las más cotizadas, asegura María Luisa Blázquez, investigadora del IESE Bussines School que explica que "hay una brecha importante en el mercado donde el 94% de las empresas asegura no encontrar profesionales con los conocimientos de inteligencia artificial que necesitan y un 85% en el caso del marketing digital" y añade "esta carencia de perfiles tecnológicos es generalizado y afecta a empresas de 18 actividades económicas que hemos analizado"

Más competencias tecnológicas pero también nuevas capacidades. En la próxima década, habilidades personales como el liderazgo, el trabajo en equipo y la capacidad de reciclaje serán determinantes para las empresas, también tendrán un peso importante actitudes como el compromiso, el respeto, los valores éticos y una mayor sensibilidad medioambiental, multicultural y hacia la inclusión social.

