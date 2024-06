¿Cómo puedo saber si tengo una deuda con Hacienda? Así puedes comprobarlo paso a paso

15.212 millones de euros. Es la cifra que los españoles debemos a Hacienda. Seguro que alguna vez te has planteado que puedas tener una deuda pendiente que esté generando intereses y de la que no estés ni enterado.

Si crees que puede ser tu caso, lo mejor es que tomes cartas en el asunto cuanto antes para que no se convierta en un problema mayor, especialmente si estos impagos son el fisco.

La importancia del domicilio fiscal

Es algo habitual si no hemos recibido notificaciones o si estas se han extraviado por el camino y que puede pasar si nos hemos mudado y no hemos actualizado convenientemente nuestro domicilio fiscal. Recuerda que tener al día este dato es fundamental para Hacienda tenga localizados a todos los contribuyentes de cara a realizar cualquier notificación. Es más, el hecho de no hacerlo puede implicar una sanción.

Para que te hagas una idea, por este motivo, Hacienda nos puede sancionar con hasta 250 euros.









¿Soy uno de los morosos y no lo se?

Si no pagamos una deuda durante el período voluntario, la Agencia Tributaria puede enviarnos una providencia de apremio con un nuevo plazo de pago. No olvides que esto afecta al importe de la deuda que se irá incrementado con recargos que pueden ser de hasta el 20%, además de los posibles intereses de demora.

Para evitarlo debes verificar en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria si le debes dinero, ya sea como consecuencia de la liquidación de un impuesto o porque nos haya impuesto una sanción que tenemos pendiente pagar.

¿Cómo? Pues a través de la herramienta que ofrece el fisco en su página web.

Resuelve tus dudas, paso a paso

Solo debes entrar en la Sede Electrónica de Hacienda y desde allí ir a la sección “Deudas, apremios, embargos y subastas”, pinchar en “pagar, aplazar y consultar" y seleccionar la opción “Consulta de deudas”.

En este punto es necesario identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve.

Al acceder deberás introducir en el recuadro correspondiente tu NIF. Al realizar la consulta la aplicación te ofrece la relación de deudas pendientes de pago, además de las opciones con las que cuentas para pagarlas.









Pagar las deudas

Cada una de las deudas viene recogida bajo el epígrafe 'clave de liquidación'. Basta con pinchar sobre ella para acceder al detalle de la misma, donde podremos darle a "pagar", si queremos saldar nuestra deuda. Es importante que antes de pinchar compruebes bien que todos los datos y cantidades son correctas, ya que no se podrán modificar una vez aceptado el pago.









Si tienes varias deudas pendientes, Hacienda te da hasta tres opciones de pago, realizarlo de una vez, pagar solo algunas deudas o hacer solo un pago parcial. Las dos primeras no permiten modificar los importes ya pre-cumplimentados mientras que si optamos por el pago parcial, sí que podremos seleccionar "libremente" el importe que deseemos abonar.

Si elegimos pagarlas todas de golpe solo tenemos que pinchar sobre "pagar todas mis deudas". Es posible, según aclara la web, que no nos permita acceder a esta opción. Puede ser que esas deudas cuenten con "circunstancias específicas" que no lo permitan. Si quieres consultar el motivo debes acceder a la opción de 'Pagar algunas deudas'.

De la misma manera podemos elegir el medio de pago, ya sea mediante adeudo en cuenta, tarjeta de crédito/débito o una transferencia.

Una vez todo seleccionado ya solo tendrás que "aceptar datos y continuar".

Para confirmar que todo está en orden, puedes acceder a la pestaña "Mis pagos" donde de forma sencilla y ordenada aparece por fechas los pagos que has efectuado a la Agencia Tributaria y descargarte los justificantes.