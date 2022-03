Claves para ahorrar: Estas son los pasos para reducir el gasto de calefacción sin pasar frío

El espectacular aumento de los precios de la energía está obligando a muchos consumidores a poner menos la calefacción o a reducir el uso del horno. Tres de cada cuatro familias, es decir el 76%, han variado sus hábitos de consumo de gas y electricidad para tratar de reducir el importe de sus facturas con acciones que afectan a su confort más básico. Según un estudio de la OCU el 6% de los hogares ha cambiado en los últimos meses su sistema de calefacción por otro más económico y un 21% se lo está planteando. Aunque todavía va muy lenta la instalación fotovoltaica, han aumentado quienes han instalado paneles solares, lo han hecho un 3%.

Pequeñas grandes medidas

Hay pequeñas cosas que se pueden hacer sin tener que renunciar al confort. Lo primero y más importante es asegurarnos de tener un buen aislamiento, y que nadie piense que solo se consigue gastándose un dineral en nuevas ventanas, que también, pero si no es el momento de cambiar las ventanas hay algo tan sencillo como poner burletes en las rendijas de puertas y ventanas que evitan que se cuele el frio “es esencial y muy barato” apunta Jorge Morales experto en energía.

¿A cuántos grados?

Y ¿a cuántos grados debemos poner la calefacción? Es la gran pregunta, todo dependerá de la sensación térmica de cada persona, pero entre los expertos existe un consenso: no pasar de 22 grados. Lo ideal es tenerla entre 21 y 22 y no excedernos. Sorprender saber que cada grado más sube nuestra factura en un 7%.

Olvidar una leyenda urbana

Otra medida poco habitual es apagar la calefacción cuando salimos de casa. Casi nadie lo hace, pero es muy eficaz. No es cierto que la calefacción gasta más si arranca que si la tenemos encendida a una determinada temperatura “hay un bulo que dice que no merece la pena apagarla cuando nos vamos poco tiempo, es totalmente falso” dice a COPE Jorge Morales, “hay que apagarla, aunque nos vayamos 5 minutos a comprar el pan,..... desde el punto de vista de ahorro energético habría que hacerlo”. Pero no todas las casas tienen la misma inercia, no tardan lo mismo en recuperar la temperatura que queremos y aquí el termostato es imprescindible. Si me voy a las 8 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde, para no tener frio al llegar se puede poner una hora antes “pero nunca dejarla puesta desde las 8 hasta las 5, es un gasto innecesario”.

Radiadores al descubierto

La costumbre de purgar los radiadores al inicio de la temporada nos ahorra más de lo que parece. Si no lo hemos hecho todavía estamos a tiempo porque mejora sustancialmente la eficiencia. “Nunca es tarde porque si no el sistema no funciona adecuadamente y, al realizar algo tan sencillo, tenemos el mismo calor con menos dinero. Y jamás poner nada encima de los radiadores, algo que se hace habitualmente en muchos hogares, poner ropa a secar, hace que se pierda calor y tiramos más de calefacción. “El radiador es un elemento de precisión, tiene ingeniería, y estamos anulando gran parte de su capacidad de transmisión de calor” hay perchas especiales para colgar la ropa en los radiadores y si no, siempre está el sistema de toda la vida, poner una silla cerca.