El caos en el transporte marítimo que también pagaremos todos

Desde una camisa, hasta un cepillo de dientes viajan por barco desde su lugar de fabricación, principalmente Asia, hasta llegar al comprador en destinos como Estados Unidos o Europa. 60.000 buques cargados hasta los topes no dan abasto en los últimos meses a transportar mercancías por el enorme aumento de la demanda. Contenedores apilados en los puertos sin poder ser descargados, productos almacenados en las fábricas sin ver la salida, y colas de barcos esperando a desembarcar su carga. Es la imagen del caos del comercio marítimo, una situación sin precedentes que ha provocado una elevación de costes disparatada, y puede llegar a provocar el desabastecimiento de algunos productos.

La tormenta perfecta del transporte marítimo

El coste de un contenedor “en determinados tráficos se ha incrementado entre un 400 % y un 500 % en el último año” explica a COPE Gorka Carrillo, CEO de Boluda Shipping, la división de transporte de mercancías y logística portuaria de Boluda Corporación marítima. Se ha disparado la demanda con el fin de las restricciones, muchos países, tras la escasez de componentes, han hecho acopio de bienes provocando la escasez de contenedores. “Hay falta de buques, de contenedores, se producen cancelaciones de salida de los servicios, hay un altísimo nivel de congestión, una situación que nunca antes se había visto”. Los barcos quedan atrapados en los puertos, Carrillo comenta que, por ejemplo, en “el puerto de Los Ángeles hemos visto hasta 70 barcos esperando para operar, y no es problema solo de infraestructuras marítimas, faltan conductores de transporte terrestre, falta espacio en los almacenes, contenedores que no se pueden retirar y no pueden volver vacíos a las terminales de salida”. En palabras del profesor Javier Sanmartín de OBS Business School ha sido “la tormenta perfecta” .

Navidades más caras

Cada vez es mayor el incremento de precios del transporte lastrando el comercio mundial, con una repercusión directa y de efecto lastre en la inflación y por tanto en la recuperación económica porque no hay sector al que no afecte. Tomando como ejemplo mercancías de China ”en un contenedor de 30.000 dólares, el transporte tenía un peso de 1.500, era un 5%, pero si ahora es de 10.000 dólares, el aumento es de un 33%, el efecto sobre la inflación de todos esos productos lógicamente es muy importante", una subida brutal "algo inédito en tiempos de paz”, -comenta el profesor Sanmartin- “subidas de esta magnitud solo han ocurrido en conflictos de guerra”. Un coste que se traslada naturalmente a los consumidores porque ninguna empresa puede asumirlos. No se prevé una solución a corto plazo y de cara a las navidades se puede producir un nuevo aumento además de un colapso en la distribución de determinados artículos.