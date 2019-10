Calviño confía en que se elimine en breve la incertidumbre del Brexit para retomar el dinamismo de crecimiento

Rechaza la imposición de aranceles por parte de EEUU a productos como el vino y aboga por un "cauce" de negociación

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha confiado en que se elimine "en breve" el factor de incertidumbre que supone el Brexit para que la economía europea y mundial pueda retomar un "mayor dinamismo de crecimiento".

En declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con empresarios y sindicatos gallegos junto al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, la ministra ha asegurado que "parece que la situación se encauza" con el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el primer ministro británico, Boris Johnson, si bien aún "no ha sido posible un acuerdo por parte del parlamento británico".

Sobre esta cuestión, Nadia Calviño ha subrayado que, desde el principio, el gobierno de España se "fijó" como objetivo tener el "mejor acuerdo posible" y "evitar" una "salida no negociada" al considerar que "sería un escenario verdaderamente disruptivo, que es lo que podría tener un efecto más negativo desde el punto de vista económico".

Y es que, según ha apuntado, la negociación y la incertidumbre relacionada con la salida del Reino Unido de la Unión Europea es uno de los factores "más importantes" desde el punto de vista internacional y uno de los elementos que están "frenando la inversión, el comercio internacional, las decisiones empresariales" e incluso "las de los consumidores".

"Por tanto, es uno de los factores que subyace a la ralentización del crecimiento a nivel internacional y, por supuesto, a nivel español, porque nuestro país tiene una economía abierta y no puede aislarse de las tensiones internacionales", ha indicado.

ARANCELES ESTADOUNIDENSES

En su intervención, asimismo, ha mostrado su deseo de que se "encaucen de forma positiva" las tensiones comerciales derivadas del "recrudecimiento de la guerra comercial" entre los EEUU y China y entre EEUU y la Unión Europea para que "desaparezcan así dos de los factores que explican el enfriamiento económico" internacional.

Precisamente, preguntada por los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos procedentes de la Unión Europea y que afectan materias que se producen en Galicia como el vino, Calviño ha considerado que "la salida a este tipo de situaciones no puede ser el conflicto".

Así, ha asegurado que debe ser la negociación para "entre todos" lograr un comercio internacional que "sea justo y que esté basado en las reglas multilaterales que tan bien han funcionado desde la II Guerra Mudial".

"Por eso rechazamos la imposición de estos aranceles que nos parecen injustificados e injustos, en particular porque están dirigidos contra productos que son importantes para el tejido español, como el vino, el queso, las aceitunas o el cerdo", ha señalado.

La ministra ha subrayado que estos productos, además, "no tienen nada que ver con el origen de estos aranceles" que, como ha recordado, vienen de las "ayudas dadas a la producción aeronáutica". "Nos parece que una cosa no tiene que ver con la otra y que, por lo tanto, estos aranceles no deberían ser impuestos", ha dejado claro.

Con todo, una vez llegada a la situación actual, ha considerado que "lo importante es que, cuanto antes, se establezca un cauce de negociación con las autoridades estadounidenses", cuya competencia es "exclusiva de la Comisión Europea, para "encauzar esa negociación y que lo antes posible podamos eliminar esos aranceles o llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio desde el punto de vista europeo y nacional".