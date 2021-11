La caída de Inditex, las dudas sobre ómicron y los malos datos de inflación castigan a la Bolsa

La sombra de ómicron es alargada. Los mercados vuelven a temblar. El director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense Moderna, Stephane Bancel, ha advertido en declaraciones al Financial Times que seguramente las vacunas actuales no serán demasiado efectivas contra esta nueva variante del coronavirus. Además, parece que los fármacos existentes contra la Covid no son tan tan efectivos contra la ómicron, según las pruebas preliminares. El lado bueno es que las grandes farmacéuticas mundiales están ya trabajando en nuevas vacunas que protejan también de esta nueva variante del virus procedente de Sudáfrica.

Los datos macro no han ayudado hoy. Esta mañana se ha publicado el IPC del conjunto de la eurozona. La tasa anual de inflación se ha disparado hasta el 4,9 por ciento, frente al 4,1 por ciento anterior. Es un dato mucho peor de lo que se esperaba y el dato más alto de los últimos 30 años. Mejores han sido cifras de paro en Alemania.- La tasa de paro se ha reducido una décima, hasta el 5,3 por ciento. Dentro de casa, las ventas al por menor se han contraído un 0,7 por ciento en octubre, cuando un mes antes se redujeron un 0,1 por ciento.

Por su parte, la confianza del consumidor en Estados Unidos ha empeorado, ha pasado de una lectura de 111,6 puntos a 109,5. El posible efecto ralentizador de la nueva variante sudafricana del coronavirus ha “obligado” a los mercados a retrasar sus expectativas sobre la primera subida del precio del dinero por parte de la Reserva Federal. Ahora se espera en septiembre del año que viene. Hace pocos días se pronosticaba para julio. Por tanto, se han mezclados datos malos con otros algo mejores, lo que ha hecho tambalearse a los mercados.

Hoy el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha comparecido ante comité bancario del Senado. Powell espera que la inflación baje significativamente el año que viene, pero reconoce que la tendencia de los precios y de la actividad es difícil de predecir. Advierte sobre el aumento de la incertidumbre y los riesgos de enfriamiento de la actividad económica. Por su parte, la directora del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha insistido en que la recuperación está en camino y que se están creando medio millón de puestos de de trabajo al mes. Y ha recordado que el Tesoro se quedará sin fondos a mediados de diciembre si el Congreso no eleva el límite de endeudamiento.

Dentro de casa, hoy el Consejo General de Economistas ha reducido su estimación para la economía española. Espera ahora un crecimiento del PIB de un 4,7 por ciento este año, frente al 5 de su anterior previsión. Espera un enfriamiento en el cuarto trimestre de este ejercicio. Para 2002 ha rebajado su proyección del 6 al 5,6 por ciento. El Consejo de Economistas muestra su preocupación por el aumento de la inflación y por el estrangulamiento de la cadena mundial de suministros.

El índice Ibex 35 termina el día en 8.305 puntos, con una pérdida del 1,78 por ciento. El mes de noviembre se salda con una caída del 8,3 por ciento, lo que reduce la ganancia acumulada en el año a menos de un 3 por ciento. Inditex se ha convertido hoy en un gran lastre para el conjunto del mercado. Su cotización ha caído un 6 por ciento, hasta 27,86 euros por acción, tras los cambios en su cúpula directiva de la empresa gallega. Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, creador y máximo accionista, asumirá en abril la presidencia de la compañía. Óscar García Maceiras será el consejero delegado con efectos inmediatos. El actual presidente, Pablo Isla, abandonará por tanto la empresa gallega, algo que no ha gustado nada a los mercados. Deja el listón muy alto.

En los demás mercados el petróleo se ha abaratado hoy un 4 por ciento, hasta 70 dólares por barril de crudo Brent del Mar del Norte y 67 de crudo West Texas de EEUU. Los inversores esperan noticias de la OPEP. El euro pierde terreno, se cambia por menos de 1,13 dólares. Y baja ligeramente el Bitcoin. Esta criptodivisa se paga esta tarde a menos de 57.000 dólares. En el mercado de deuda, ha bajado la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años hasta el 0,40 por ciento. Los bonos de Estados Unidos al mismo plazo rinden un 1,47 por ciento. Hace una semana ofrecían un 1,67 por ciento. El dinero que sale de la Bolsa busca refugio en el mercado de deuda, lo que hace subir los precios y bajar su rentabilidad.