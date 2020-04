Caen las Bolsas, cae el precio del petróleo y se dispara el coste de financiación de la deuda

La Bolsa no levanta cabeza. Hoy el índice Ibex 35 se ha hundido otro 2,9 por ciento, hasta 6.634 puntos. Han caído con fuerza las empresas petroleras, las turísticas y los bancos. Solo han subido Grifols y Enagás, que han publicado buenos resultados. Siguen especialmente débiles los bancos. Más de un 6 por ciento ha perdido BBVA, que acumula ya una caída del 47 por ciento en lo que va de año. Importantes caídas también en Bankinter, que publicará resultados el jueves. Telefónica ha bajado un 4 por ciento y ha vuelto a perder la cota de los cuatro euros por título. Repsol, muy presionado por el desplome del petróleo, se ha dejado cerca de un 6 por ciento.



El barril tipo West Texas, el que sirve de referencia en EEUU, se paga esta tarde a un dólar para entrega en mayo. Anoche llegó a situarse anoche en precios negativos por primera vez en la historia. Llegó a menos 37 dólares. El vencimiento de los contratos de futuros sobre petróleo, que se produce hoy, ha actuado como caja de resonancia que ha distorsionado notablemente el mercado. Se han producido ventas masivas de futuros para evitar la entrega física del crudo. Hoy por hoy los excedentes de oro negro son enormes y nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. No hay un lugar físico donde almacenar tanto petróleo.



Un analista explicaba porqué un mercado puede llegar a precios negativos: “Imagínate que quieres cambiar el sofá de su salón. En circunstancias normales podrías pensar en venderlo si está en buenas condiciones. Alguien puede hacerse con un buen sofá por un buen precio. Ganamos los dos. Pero cuando las circunstancias no son normales, cuando han bajado los precios de los muebles, cuando hay exceso de sofás en el mercado y no hay sitio material para guardarlos, entonces en ese momento no tienes más remedio que pagar a alguien para que se lo lleve. Ese alguien tiene que asumir los costes de transporte y tiene que buscar un lugar para dejarlo almacenado.”

Eso o algo parecido ha sucedido en las últimas horas con el petróleo. Se produce mucho más de lo que se consume y no hay donde almacenar los excedentes. Y los pozos no pueden cerrarse de un día para otro, lleva un tiempo.



El barril de West Texas para entrega en junio ha bajado un 38 por ciento, hasta 13,5 dólares. Por su parte, el crudo del Mar del Norte, el tipo Brent que se usa como referencia en Europa, se ha desplomado hoy un 25 por ciento hasta poco más de 19 dólares por barril. Un nivel que no se veía desde hace dos décadas. En enero llegó a pagarse a 70 dólares. Ha perdido, por tanto, cerca de tres cuartas partes de su valor en menos de cuatro meses.



En el trasfondo del desplome del petróleo se encuentra la abrupta caída de la actividad económica como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El índice ZEW de confianza inversora de Alemania se ha contraído hasta una lectura de menos 91,5 puntos, cuando se esperaba menos 77. Es muy mal dato. Por su parte, los analistas de BBVA Research prevén que el PIB de España se contraiga en este año un 8 por ciento, con una tasa de paro del 20 por ciento. BBVA espera que la actividad crezca un 5,7 por ciento en el año 21.



En el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo de España aumenta hasta 149 puntos, con el rendimiento del bono a diez años subiendo con fuerza hasta el uno por ciento. La prima de riesgo de Italia supera los 260 puntos. Los inversores no tienen mucha confianza en las decisiones que ha tomado recientemente el Eurogrupo ni en las que adopte en la próxima reunión.

El Tesoro ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses. Ha captado 2.950 millones de euros, lo que supone superar incluso el máximo previsto. Han aumentado las necesidades de financiación debido al esfuerza de gasto que exige la crisis del coronavirus. Por primera vez desde hace un lustro la rentabilidad de los títulos a 9 meses ha salido de terreno negativo, ha pasado de menos 0,40 a más 0,02 por ciento. El Tesoro vuelve a pagar a los inversores que colocan su dinero a ese plazo. El rendimiento de las letras a tres meses ha pasado del menos 0,46 al menos 0,29 por ciento.