4 de cada diez graduados superiores están sobrecualificados

Durante la pandemia, en España se han destruido cuatro millones de puestos de trabajo en los que se necesita un nivel educativo bajo y medio en favor de aquellos que necesitan una mayor cualificación, según un estudio de Randstad. Un dato que contrasta con una realidad: el 53% de los graduados universitarios considera que lo que ha estudiado no se ajusta a las demandas del mercado laboral. Es el caso de Alberto, un joven de 26 años. Él es ingeniero aeroespacial, pero “ese sector durante el covid entró en recesión y empecé a trabajar en una consultoría gestionando proyectos de I+D+i, ya que era una profesión que tenía muchas vacantes”, explica.

Cuatro de cada diez graduados consideran que el tiempo y el dinero invertidos en su formación no justifica el beneficio posterior. La misma proporción que considera que los alumnos están sobrecualificados. Y es que el 36% de los graduados superiores trabaja en posiciones que no son de alta cualificación, el porcentaje más alto de la Unión Europea. Uno de ellos es Marcos, un joven periodista que actualmente trabaja de dependiente en una tienda. “Cada oferta de periodismo tiene muchas solicitudes y siempre se piden requisitos que quienes estamos empezando no los cumplimos. Por mucho que digan que buscan talento joven siempre exigen muchos años de experiencia sin darnos la oportunidad de conseguirla”, cuenta el madrileño.

¿Qué es lo que falla?

La formación universitaria peca de ser excesivamente teórica. A eso se le suma que desde el inicio de la pandemia el mercado laboral está viviendo continuos cambios a los que el sistema educativo no está siendo capaz de adaptarse. En COPE hemos hablado con José Canseco, CEO de la consultora 'TeHuman Touch' y experto en estrategia de personas, quien ha explicado que “el 90% de los empleos están relacionados con la tecnología. Además, la sociedad está cambiando muy deprisa, lo que no permite a la formación estar muy alineada con lo que la empresa necesita”.

Hay algo que está claro, todos estos cambios van a permitir crear nuevos puestos de trabajo para 2030. Pero es que a siete años de que esto ocurra, el 80% de ellos todavía no están definidos. “La empresa no sabe que es lo que va a necesitar. Por tanto, si no conoces tus propias demandas ¿cómo le vas a pedir al sistema educativo gente preparada para ejercer esas tareas”, explica Canseco.

Más colaboración público – privada

La solución pasa por construir una base formativa sólida adaptada a las demandas de las empresas. Para ello se recomienda amoldar la formación a ellas. “Hay compañías que llegan a las instituciones público- privadas a demandar profesionales que estén amoldados a su forma de ver el negocio. Crean un temario conjuntamente, eligen un equipo docente competitivo y subvencionan esos programas. Gran parte de esos alumnos van a ser contratados por esa compañía”, cuenta el CEO de 'TheHuman Touch'. A eso se le añade la importancia de impulsar la Formación Profesional.