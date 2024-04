Brecha digital: los seniors españoles a la cabeza de Europa en habilidades digitales

Fuera estereotipos. Según un estudio realizado por el equipo de envejecimiento en red del CSIC el 80,1% de las personas de entre 65 y 75 años utilizó Internet a diario el año pasado. Un porcentaje considerable que nos coloca como líderes en Europa y con una progresión extraordinaria si tenemos en cuenta que hace tan solo 6 años, en 2017, el porcentaje era de un 47%. Y los mayores de 75 han tenido también una tendencia ascendente muy elevada. Hay que ir olvidando esa imagen de que no se llevan bien con la tecnología y no la utilizan porque no la entienden.

Las mujeres lideran

Desde 2019 los seniors españoles usan más Internet que los mayores de la misma edad en la zona euro y se trata de un avance que tiene mucho que ver con las mujeres porque la brecha de género en las TICs terminó en 2022, cuando las mujeres superaban ya en porcentaje de uso a los hombres. La progresión de la incorporación a estas habilidades se explica por la llegada a esa edad de personas que ya se movían por Internet en su vida diaria, la mejora de las infraestructuras y la facilidad de acceso al aprendizaje. Ana Bedia directora de 65ymás.com asegura a COPE que “los mayores en nuestras encuestas lo que reclaman es formación, no como si son niños o con una actitud paternalista, a lo mejor hay que dedicarles más tiempo que a un nativo digital, pero dicen enséñame y aprendo, se quieren formar y valoran muy positivamente cuando reciben esa formación”

Videollamadas y mensajes

Prácticamente, todos tienen teléfonos móviles, ya son smartphones, cuando en 2006 menos de la mitad utilizaba el móvil. Lo usan para informarse y comunicarse, leen la prensa, tienen redes sociales, “WhatsApp es la reina seguida de Facebook y con la pandemia el tema de la videollamada se generalizó muchísimo”, es de destacar que el 12,4% de quienes superan los 85 años utilizan la mensajería instantánea. Flaquean en la relación con las administraciones algo que es común a toda la sociedad “los problemas con la administración pública, a la hora de pedir cita, o entrar en la web de hacienda para hacer la declaración de la renta, seguridad social, el paro, es generalizado eh? No es solo cosas de los mayores porque son páginas que no están pensadas, no solo para los mayores, para todas las personas de a pie”.

Desconfiados con las compras

Puedes viajar, te puedes formar, hay muchas Univesidades en las que puedes acceder a cursos “no te tienes que matricular y puedes asistir a una clase en Harvard, tienes en tu mano muchísima información, mucho contenido que ellos aprovechan”. Si se ve la brecha en el uso de la banca on line o las compras, “el miedo a ser estafados les impide lanzarse a la compra on line” pero justamente ser tan precavidos es lo que hace “que caigan en menos estafas que los de edades más jóvenes porque como tienen miedo, antes de dar a ese enlace prefieren no hacerlo y preguntar”.