La Bolsa sube un 8 por ciento en dos semanas y recupera los niveles del pasado mes de mayo

Los inversores todavía no sienten vértigos pese al meteórico arranque de la Bolsa en este ejercicio. El índice Ibex 35 se ha ido a buscar la zona de los 8.900 puntos, un nivel que no se veía desde finales de mayo del año pasado. Hoy ha cerrado en 8.880 puntos, con una mejora en el día de un 0,6 por ciento. En las dos primeras semanas de este 2023, la Bolsa ha acumulado una ganancia del 7,9 por ciento. Hacía más de diez años que no se veía un comienzo de año tan fuerte en el mercado.

Hoy han ayudado tanto la mejora de la inflación en España, como el repunte de la producción industrial en la zona euro y el dato de PIB de Alemania, que ha sido algo mayor de lo que se esperaba. Los inversores dan casi por hecho que ya ha pasado lo peor de la escalada inflacionista tanto en uno como en otro lado del Atlántico. Los analistas de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, han reducido su estimación para la inflación media en España en este año hasta el 3,8 por ciento, frente al 4,4 anterior. El Banco Central Europeo, en último boletín económico, espera que la inflación media se reduzca en el Viejo Continente al 6,3 por ciento este año, que baje al 3,4 en el próximo y que alcance el objetivo del 2 por ciento en el ejercicio 2025.

Algunos miembros de la Reserva Federal de EEUU ya se muestran a favor de que la próxima subida de tipos de interés sea de tan solo de un cuarto de punto, en lugar del medio punto que se esperaba hasta ahora. La próxima reunión de la Reserva se celebrará el 1 de febrero. Un día después lo hará el consejo del Banco Central Europeo. Los mercados en este caso esperan del BCE dos subidas más de tipos de interés, a razón de medio punto en cada una de ellas.

La gran referencia de la próxima semana será el IPC de la zona euro. Se publicará el miércoles. La semana comenzará con una sesión atípica porque el lunes es festivo en Estados Unidos, donde se celebra el día de Martín Luther King. En Europa se conocerá el lunes el índice ZEW de confianza inversora en Alemania, una referencia que los analistas suelen vigilar con lupa y más ahora que la economía germana está enfriándose. El martes se conocerán los IPC de Alemania, Italia y Reino Unido. Son los datos definitivos de diciembre. El miércoles, junto con el IPC de la zona euro, se conocerá la producción industrial de Estados Unidos. Y el viernes, tercer viernes de mes, es día de vencimiento de los contratos de opciones y futuros. Para que nadie se aburra.

Esta tarde se han publicado los resultados del último trimestre de las entidades financieras de Estados Unidos. JP Morgan y Bank of America han ganado más de lo que esperaban los analistas, mientras el beneficio de Wells Fargo se ha desplomado un 50 por ciento. Se ha dejado notar el enfriamiento de la actividad económica y las mayores provisiones ante el previsible incremento de la morosidad.

En los demás mercados, destaca la revalorización del euro frente al dólar. El mercado descuenta que la Reserva Federal reducirá en breve la velocidad de subida de sus tipos de interés. El euro se cambia por encima de 1,08 dólares. La fortaleza relativa del euro abarata la factura del petróleo, que se paga en dólares en los mercados internacionales, pero perjudica a las empresas exportadoras europeas.

El petróleo del Mar del Norte se acerca a los 85 dólares por barril. Se ha encarecido cerca de un 8 por ciento en esta semana, empujado por las mayores compras de crudo por parte de China. El oro sigue con su buena racha. Salta el listón de los 1.900 dólares por onza, su precio más alto desde la primavera del año pasado.