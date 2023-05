La Bolsa sigue en vía muerta, mientras suben el dólar y el rendimiento de los bonos de EEUU

En las últimas horas, está creciendo la impresión de que demócratas y republicanos pueden alcanzar en breve un acuerdo para aumentar el techo de deuda en Estados Unidos y, de esta manera, evitar el "default" o impago de la deuda. No terminan de conseguir un punto de unión, pero los optimistas creen que las posturas se están acercando. De hecho, muchos analistas esperan que en los próximos días, incluso esta misma semana, pueda desactivarse esta bomba de relojería. El presidente Joe Biden ha retrasado su viaje a Australia, lo que se ha interpretado como síntoma de que las negociaciones progresan. En todo caso, los mercados continúan muy alerta.

En los últimos días, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha advertido machaconamente sobre lo peligroso de esta situación y sobre sus graves consecuencias. La Bolsa de Nueva York sube ligeramente a media tarde, animada además por la fuerte reacción alcista de las acciones de los bancos regionales. Cotizan la noticia de que han crecido los depósitos en el Western Alliance. Las acciones del PacWest Bancorop se disparan un 14 por ciento a media tarde.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos ha superado el 3,5 por ciento. El dólar está ganando terreno frente a todas las monedas. Esta tarde el euro se cambia por poco más de 1,08 dólares, cuando hace pocos días superaba el listón de 1,10.

El índice Ibex 35 cierra el día en 9.207 puntos, con una ganancia del 0,11 por ciento. Pocos movimientos en Indra, pese a que se beneficia por el previsible aumento del presupuesto de defensa en España. Ha subido NH Hoteles tras la salida de varios miembros de su consejo, incluido su presidente. No están de acuerdo con la decisión del grupo tailandés Minor International, -que ya controla un 94 por ciento del capital de NH-, de comprar acciones NH en la Bolsa durante 30 días. Pero lo hará a precio de mercado, como le ha pedido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no con un límite de 4,50 euros por título, como pretendía la compañía tailandesa. Minor ha renunciado a lanzar una OPA formal de exclusión sobre NH. Ganancias en el Banco Santander, que en tan solo unas horas ha colocado 1.500 millones de euros en bonos a diez años. Ha recibido una abultada demanda, superior a los 4.000 millones. El cupón anual es de un 5,75 por ciento. El banco cántabro se ha comprometido a no amortizar anticipadamente estos bonos al menos hasta dentro de cinco años. Sus acciones han cerrado levemente en positivo. Entre los valores más pequeños, baja ligeramente PharmaMar, que va a invertir 200 millones de euros en dos años en investigación y desarrollo para potenciar su prometedor antitumoral Zepzelca.

En los demás mercados, el petróleo sube, salta con holgura el listón de los 75 dólares. El precio del oro da un paso atrás, pierde la referencia redonda de los 2.000 dólares por onza. Hoy se negocia a 1.980 dólares. Los bancos centrales de algunos países están realizando intensas compras de oro en las últimas semanas. Los analistas creen que alcanzará pronto nuevos máximos. En el mercado secundario de deuda pública, el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años ha bajado ligeramente, hasta el 3,38 por ciento. El “bund” alemán ofrece una rentabilidad del 2,33 por ciento. Según datos del Banco de España, la deuda pública alcanza ya 1,53 billones de dólares, lo que supone un 113 por ciento del PIB.