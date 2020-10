La Bolsa recompone la figura tras el paréntesis bajista de ayer y pasa de nuevo del rojo al verde

Después del tímido paso atrás de ayer, la Bolsa vuelve a la senda de las ganancias. El índice Ibex 35 sube un 0,8 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en el 6.956 puntos. hoy tiran del mercado, Telefónica, la aerolínea IAG, Iberdrola, los bancos, PharmaMar y Siemens Gamesa. Fuertes ganancias también en Solaria Energía. Ayer el comité asesor del Ibex anunció que Solaria sustituirá a MásMóvil en este indicador. El relevo se producirá el día 19. Solaria es uno de los mejores títulos de la Bolsa en este año, con una revalorización del 170 por ciento.

Todas las grandes plazas financieras del mundo siguen con mucha atención el curso de los acontecimientos en la carrera electoral hacia la presidencia de Estados Unidos. Han empeorado las probabilidades de que Trump sea reelegido. Los mercados estiman un 60 por ciento para el demócrata Joe Biden y un 40 por ciento para el republicano. Según la última encuesta de la CNN, Biden aventaja a Trump en intención de voto en 16 puntos. Los mercados, en su fuero interno, prefieren al republicano en la Casa Blanca, a pesar de su errática política económica. Pero ya que don Donald no lo tiene fácil, los inversores agradecerían que la victoria de Biden fuera suficientemente holgada. Ya puestos, preferirían que no haya dudas y que tras la cita con las urnas no haya impugnaciones de los resultados a cuenta de los votos por correo. Sería bueno para los mercados que se aleje la posibilidad de que la situación se enquiste, se judicialice y se eternice. La incertidumbre siempre cotiza a la baja. las Bolsas, aunque prefieren a Trump, probablemente, darán por bueno el veredicto de las urnas si el partido demócrata de Biden alcanza la presidencia, mantiene el control del Congreso y se hace con la mayoría en el Senado.

Gane quien gane

Los mercados creen que el sector de las infraestructuras se verá beneficiado, gane quien gane en las urnas, porque ambos partidos han prometido fuertes inversiones en este terreno. Si vence Biden subirán las empresas relacionadas con las energías limpias. Si lo hace Trump, les irá mejor a las petroleras y las armamentísticas. Ambos seguramente pondrán en marcha nuevos planes de estímulo económico. La propia Reserva Federal ha alertado de que la recuperación de la economía será lenta y complicada si no se aprueban nuevos paquetes de estímulo fiscal o si llegan demasiado tarde.

Un cambio en la presidencia seguramente eliminará las reducciones de impuestos a las empresas que ha impulsado Trump. Los demócratas podrían subir la presión impositiva a las grandes compañías del 21 al 28 por ciento. Y estudian reordenar el sector de las grandes tecnológicas para evitar situaciones monopolísticas en gigantes como Facebook, Amazon, Google o Apple. Además, seguramente aumentarán el gasto público. A cambio, Biden puede reconducir las relaciones de Washington con Pequín y, en general, se reducirá la tensión internacional. Tras todas estas consideraciones, los inversores han preferido refugiarse en una lectura más sencilla, más asimilable: las elecciones presidenciales no tendrán demasiado impacto en las Bolsas siempre y cuando los resultados se conozcan rápidamente y no haya un periodo de incertidumbre.

Pendientes de las noticias sobre las vacunas

La evolución de los mercados dependerá más de las noticias que lleguen del ámbito sanitario. Algunos analistas estiman que cuando haya una vacuna fiable y disponible para millones de personas en Estados Unidos, la Bolsa de Wall Street –independientemente de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre- puede subir rápidamente en torno a un 8 o un 10 por ciento.

Además, si la vacuna se aplica ya desde el primer trimestre de 2021, el PIB de EE.UU. puede crecer un 6,3 por ciento el año que viene, según las estimaciones de Bank of America Global Research. Por su parte, Goldman Sachs estima que un inicio temprano de las vacunaciones ya a finales de ese año llevaría el índice S&P 500 a los 3.700 puntos (hoy abrirá en 3.400), mientras que un retraso hasta bien entrado 2021 presionaría este indicador hasta los 3.000 puntos.