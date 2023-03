La Bolsa y el mercado de bonos vuelven a una relativa normalidad, mientras Inditex presenta resultados récord

Los inversores se han tranquilizado. Atrás quedan el nerviosismo y las turbulencias de los últimos días. Se impone el convencimiento de que la crisis del Silicon Valley Bank en Estados Unidos no se va a propagar al resto del tejido financiero del país y mucho menos al sistema bancario europeo. Las entidades financieras españolas no tienen problemas de solvencia, ni de liquidez, ni de confianza. No se espera un efecto contagio desde un lado al otro del Atlántico. Así que la Bolsa recupera el aliento. También disminuye la tensión en los mercados de deuda pública.

El índice Ibex 35 arranca el miércoles en 9.110 puntos, con una pérdida del 0,55 por ciento. La apertura es bajista en Inditex, que ha publicado resultados a primera hora de la mañana. Sus aciones pierden un 3 por ciento a pesar de que ha presentado cifras récord. El beneficio neto ha aumentado un 27 por ciento en su ejercicio fiscal 2022. Ha ganado 4.130 millones de euros. Las ventas han crecido un 18 por ciento hasta 32.570 millones. La empresa dueña, entre otras, de la marca Zara ha anunciado un aumento del 29 por ciento en su dividendo. Pagará en total 1,20 euros por acción.

En general en el mercado empieza a tomar cuerpo la impresión de que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo moderarán pronto el ritmo de las subidas en el precio del dinero. Nuevas alzas agresivas de tipos de interés podrían complicar más la situación en el turbulento sector financiero. Además, la mejora de las cifras de inflación en EEUU contribuyen a expandir esta impresión. La inflación se ha ajustado a las previsiones de los expertos, con un 6 por ciento en tasa general y un 5,5 en la subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía, ni los alimentos frescos. De hecho, con estas cifras sobre la mesa, algunos analistas esperan incluso que la Reserva Federal no suba tipos el miércoles de la próxima semana, cuando hasta ahora se daba por hecho una subida de un cuartillo de punto o incluso de medio punto. La opción de un cuarto de punto es la que cuenta con mayores probabilidades. Mañana el BCE tendrá que decidir si levanta elpie del acelerdor o si mantiene su hoja de ruta.

Las perspectivas de una menor presión de la política monetaria se ha dejado notar en el euríbor, el tipo de referencia para la mayor parte de las hipotecas a tipo variable en España. Ha bajado hasta el 3,5 por ciento, cuando hace solo unos días rozaba el 4 por ciento. Buenas noticias, para variar, para los ciudadanos que tienen que hacer frente mes tras mes a la pesada carga de su crédito hipotecario.

En Alemania los precios industriales han crecido algo menos de lo que se esperaba. Han aumentado un 8,9 por ciento en febrero, frente al 10,6 del mes anterior. En China la producción industrial ha crecido un 2,4 por ciento, que es menos de lo que esperaban los analistas. La agenda macro del día se completará con la producción manufacturera de la zona euro y con los precios al por mayor en Estados Unidos.

En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años repunta ligeramente, hasta el 3,5 por ciento, pero sigue muy por debajo de los niveles de hace unos días. El “bund” alemán rinde un 2,42 por ciento y los bonos de Estados Unidos al mismo plazo ofrecen un 3,67 por ciento. Hace una semana rozaba el 4 por ciento. En los demás mercados, se revaloriza el euro, cotiza por encima de 1,07 dólares, sube con fuerza el Bitcoin, que supera los 24.500 dólares, y baja el precio del petróleo. Esta mañana el crudo del Mar del Norte se paga a 78 dólares por barril, cuando hace diez días se movía por encima de 85.