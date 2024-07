La Bolsa gana un 2 por ciento esta semana y acumula una ganancia del 11 por ciento en el año

El índice Ibex 35 ha cerrado el viernes en 11.250 puntos, con una ganancia en el día de un 0,72 por ciento. En el conjunto de la semana la Bolsa ha subido un 2,05 por ciento. En lo que va de año acumula una revalorización del 11,3 por ciento. Los analistas técnicos sitúan el soporte en la zona de los 10.800 puntos. Por arriba, la resistencia a batir se encuentra precisamente en torno a los niveles actuales, ligeramente por encima de los 11.200. Si rompiera esta zona con buenas maneras el mercado podría irse a buscar los 11.500.

Hoy han subido con especial fuerza las acciones acereras, Arcelor y Acerinox. También Inditex, Amadeus y Bankinter, que publicará resultados el próximo jueves. Subidas más moderadas en Aena, que ha cerrado la primera mitad del año con 144 millones de pasajeros, un 11 por ciento más. Signo positivo también en CaixaBank, que ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por 500 millones de euros.

Entre los valores más pequeños se han disparado un 17 por ciento las acciones de Lar España, hasta 8,22 euros. Helios Real Estate ha lanzado una oferta de compra sobre esta socimi, esta sociedad de inversión en el mercado inmobiliario. Helios es un consorcio formado por Hines European Real Estate y por el Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias, que gestiona los activos de Lar España. La OPA se formula sobre el 100 por ciento del capital a un precio de 8,10 euros por acción, lo que supone una prima del 16 por ciento respecto al cierre de ayer. Helios desembolsará un máximo de 610 millones de euros en efectivo. El precio de hoy supera por tanto el ofrecido por Helios. El mercado espera una mejora de la oferta o que surja una competidora.

El dato macro del día ha sido la inflación de España. El IPC crece a un ritmo del 3,4 en tasa general anual y del 3 por ciento en la subyacente, la que no tiene en cuenta los elementos más volátiles. Son las cifras definitivas del mes de junio. No ha habido sorpresas. Los analistas de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, esperan que el IPC cierre el año con una media del 3,2 por ciento, para bajar hasta el 2,2 por ciento el próximo. Por su parte, los expertos de GVC Gaesco no creen que la inflación alcance el objetivo del 2 por ciento al menos hasta 2026, por lo que los próximos recortes de tipos de interés se harán esperar en Europa. La semana que viene -el miércoles- se conocerá el IPC de la zona euro y el jueves el Banco Central Europeo celebrará consejo de gobierno. No se espera que mueva ficha.

Las Bolsas de Estados Unidos marcan a media tarde nuevos récords históricos. Tras presentar resultados bajan las acciones de JP Morgan Chase y, sobre todo, las de Wells Fargo. También baja Citi, pese a que ha mejorado su beneficio neto un 10 por ciento. Y sube Bank of New York Mellon. El lunes publicará sus cuentas Goldman Sachs.

El índice de precios industriales ha crecido en Estados Unidos más de lo que esperaban los analistas. Ha aumentado a un ritmo anual del 2,6 por ciento, frente la 2,3 que estimaba el consenso del mercado. En tasa subyacente el PPI estadounidense ha pasado del 2,8 al 3 por ciento.