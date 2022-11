La Bolsa firma tablas al cierre, mientras repunta el precio del barril de petróleo

Algo más tranquilos han respirado los inversores tras confirmarse cierta moderación en el crecimiento de la inflación en España. La tasa general ha pasado del 7,3 al 6,8 por ciento. Pero no ha habido celebraciones. El problema es que la subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, ha repuntado una décima hasta un preocupante 6,3 por ciento. Pero algo es algo. El IPC también se ha moderado en Alemania. Según el dato adelantado de noviembre, la tasa interanual se ha situado en el 10 por ciento, frente al 10,4 de octubre. Lleva tres meses por encima de los dos dígitos y en zona de máximos históricos.

Pese a esta menor tensión inflacionista, los mercados esperan que el precio del dinero siga al alza, aunque progresivamente se irá reduciendo la velocidad de subida. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha insistido en que todavía no se ha alcanzado el techo en el precio del dinero, porque todavía no se ha doblegado la escalada de la inflación. Deja abierta la puerta a nuevas alzas de tipos en la reunión del 15 de diciembre. Falta por saber si la subida es de tres cuartos de punto o si se queda en medio punto. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, no descarta que la economía europea entre en recesión técnica, con crecimientos negativos tanto en el trimestre en curso como en el primero del año venidero. Mañana se publicará el IPC adelantado de noviembre referido al conjunto de la zona euro. El último dato conocido es de un crecimiento del 10,6 por ciento interanual.

El índice Ibex 35 queda para mañana en 8.322 puntos, tras dejarse un tímido 0,01 por ciento. Los bancos, Repsol y las empresas acereras han sostenido hoy a los índices. Los estrategas de Morgan Stanley creen que los mercados se enfrentan a un largo periodo de elevada inflación, con tipos de interés altos y bajo crecimiento económico. Pero aseguran que la inflación se va a reducir de forma pronunciada en los próximos meses. Mañana se conocerá el PIB de Estados Unidos.

Los expertos de Standard and Poor´s Global estiman que la economía española cerrará este año con un crecimiento del 4,6 por ciento y que se reducirá al 0,9 en 2023. Esta tarde se ha conocido que la confianza de los consumidores de EEUU se ha reducido en noviembre hasta una lectura de 100,2 puntos, frente a los 102,5 del mes anterior. En la zona euro este mismo indicador se ha mantenido estable en menos 23,9 puntos.

El petróleo ha subido con fuerza en las últimas horas, aupado por la esperanza de que el gobierno de China relaje las medidas restrictivas a los movimientos de la población. El mercado espera que Pequín abandone pronto su férrea política de Covid cero. La protestas ciudadanas en varias ciudadanas podrían presionar al ejecutivo chino para rebajar el tono de los confinamientos. Esta posibilidad de que China recupere cierta normalidad en su actividad productiva ha animado los precios del petróleo. Los precios han repuntado además ante la posibilidad de que los grandes países productores integrados en la OPEP y sus socios reduzcan su producción. La próxima “cumbre” de este cártel se celebrará el 4 de diciembre. El barril de crudo del Mar del Norte se negocia esta tarde a poco menos de 85 dólares. Ha llegado a superar en algunos momentos los 86, frente a los 81 de primera hora de la mañana de ayer.