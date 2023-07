La Bolsa se engollipa a la espera de más resultados empresariales y de las reuniones de los bancos centrales

Hoy por hoy los inversores no encuentran motivos para asumir mayores riesgos. La incertidumbre no es solo política. Esta semana publican resultados las grandes empresas españolas y esta semana celebran sus reuniones la Reserva Federal de EEUU, -mañana-, y el BCE, el jueves. Así que la Bolsa se refugia en la inactividad y en el goteo a la baja. El índice Ibex 35 cierra el martes en 9.519 puntos con una suave pérdida del 0,25 por ciento. Han subido hoy con alegría Acerlor y algunos bancos, como el Sabadell y Bankinter. Ha cerrado muy plana Indra, a pesar de que el banco de negocios estadounidense Goldman Sachs ha reducido su participación en el capital de la empresa desde el 8,35 hasta el 2,33 por ciento. Han lastrado al mercado Inditex, IAG Cellnex, Repsol y Telefónica, entre otros.

Hoy publican resultados algunos de los gigantes de la economía estadounidense y mundial, como Alphabet, -la empresa matriz de Google-, General Electric, Visa, General Motors o Microsoft. En Estados Unidos se ha conocido hoy un alentador dato de confianza de los consumidores. Se ha situado en 117 puntos, cuando los analistas esperaban una lectura de 112. Es un dato que tendrá en cuenta la Reserva Federal en su reunión de dos días que ha comenzado hoy. Mañana por la tarde se conocerán sus decisiones.

Los inversores han contado hoy con dos buenas referencias, como son las mejores previsiones para la economía española que han realizado tanto el Fondo Monetario Internacional como el Instituto de Estudios Económicos. El FMI ha revisado su estimación al alza en un punto. Ahora espera que el PIB español crezca este año un 2,5 por ciento. Para la economía global el FMI espera un crecimiento del 3 por ciento, dos décimas más que es sus previsiones de primavera. El Fondo recuerda que las subidas de los tipos de interés por parte de los grandes bancos centrales siguen lastrando la actividad económica.

Por su parte, el IEE espera que el PIB de España aumente este año un 2,2 por ciento y un 1,5 por ciento el próximo. Ha mejorado sus proyecciones en ambos casos. Este organismo considera que la incertidumbre política aumenta el riesgo de desaceleración de la economía. Los analistas del Instituto de Estudios Económicos recuerda que la estabilidad política es básica para que se puedan producir las reformas estructurales que necesita el país.

En los demás mercados, el euro ha perdido fuerza. Se cambia por poco más de 1,10 dólares, cuando hace pocos días superaba el nivel de 1,12. El petróleo sube, se paga esta tarde por encima de 82,5 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte. El rendimiento de los bonos repunta. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen una rentabilidad del 3,45 por ciento. El euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable ha bajado hoy hasta el 4,11 por ciento. Roza sus niveles más bajos de este mes. Pese al paso atrás de hoy, continúa por las nubes. Desde 2008 no se veían niveles tan altos. Hace un año no llegaba al 1 por ciento. Algunos analistas creen que acabará este 2023 en torno o por encima del 4,5 por ciento si el Banco Central Europeo, como se espera, sube pasado mañana el precio del dinero. Y no se descarta otra subida de tipos en septiembre. Con los datos de hoy, una hipoteca de 180.000 euros a tipo variable, a 25 años, a un tipo del euribor más un punto, verá cómo sus cuotas mensuales pasan en la próxima revisión de 750 a 1.050 euros.