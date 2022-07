La Bolsa desoye los tambores de recesión y prefiere cotizar los planes de estímulo de China

La Bolsa ha rebotado hoy con autoridad después de varios días de números rojos. El mercado ha puesto buena cara ante el nuevo plan que ha anunciado China para reactivar su economía. Un ambicioso programa de estímulos que contempla inversiones en infraestructuras y la emisión masiva de deuda para financiar el crecimiento. Prevé movilizar 220.000 millones de dólares en pocos meses.

Asi que hoy los bolsistas prefieren ver la botella medio llena. El índice Ibex 35 ha cerrado en 8.122 puntos, con una mejora del 2,19 por ciento. Han tirado del mercado los bancos, Repsol, Inditex y las empresas relacionadas con los viajes y con las materias primas. Ha subido también la Bolsa de Londres y ha reaccionado la libra esterlina tras la dimisión del primer ministro británico, Boris Johnson.

Los mercados han pasado por alto algunas preocupantes referencias, como que las actas del último consejo del Banco Central Europeo confirman que existe riesgo de recesión y que vienen trimestres complicados. El vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, ha señalado que la interrupción del suministro del gas ruso podría provocar una recesión en Alemania, que a su vez podría arrastrar al conjunto de la zona euro. Algunos miembros del consejo creen que conviene subir el precio del dinero medio punto ya en este mes, en lugar de un cuartillo como es la opinión mayoritaria. El BCE celebrará su próxima reunión día 21.

Los analistas de BBVA van a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento económico. También el FMI prepara un nuevo recorte de sus previsiones de crecimiento, que ahora sitúa en el 3,6 por ciento. Sería la tercera revisión a peor en lo que va de año. Su presidenta, Kristalina Geogieva, considera posible una recesión global en 2023. Por su parte, las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se publicaron anoche, han dejado claro que a este organismo no le temblará la mano y seguirá subiendo el precio del dinero con el objetivo de reducir cuanto antes la inflación... aunque provoque un mayor enfriamiento de la actividad económica. Ya no se descarta una subida de tres cuartos de punto en la reunión de la Reserva del día 27.

En el mercado secundario de deuda suben los rendimientos de los bonos. En el primario el Tesoro ha captado 5.200 millones de euros en la subasta de títulos a medio y largo plazo. La tesorería pública ha informado de que solo un 15 por ciento de la deuda española debe refinanciarse en este año, si bien de ahora en adelante deberá afrontar tipos de interés más elevados. Ya ha ejecutado un 61 por ciento de su programa de emisiones este año de deuda a medio y largo plazo, con un coste medio del 1,59 por ciento, que es inferior al del cierre del ejercicio 21.

En el mercado de materias primas rebota el precio del petróleo. Ha pasado en pocas horas de 100 a 106 dólares por barril de crudo Brent del Mar del Norte. En las divisas el euro sigue débil, muy cerca de la paridad con el dólar. Se cambia esta tarde por menos de 1,02 dólares, su nivel más bajo de los últimos veinte años. El Bitcoin sigue con muchas dudas. Últimamente se ha agudizado la debilidad de las principales criptomonedas. El Bitcoin se negocia por debajo de 21.000 dólares, frente a los 69.000 de hace seis meses. Las autoridades chinas y también las de Estados Unidos van a endurecer la normativa que regula este tipo de criptoactivos. El presidente Biden quiere aumentar el control fiscal sobre los tenedores de estas divisas digitales. Hace poco Pequín declaró “ilegales y delictivas” todas las transacciones con activos criptográficos. Ahora estudia encarecer los costes de la energía a todas las empresas que realizan minería de criptomonedas.