Bizum, la herramienta gratuita para hacer pagos instantáneos desde el móvil sin número de cuenta

¿Participas en un regalo en grupo y no sabes cuándo verás a la persona que lo ha comprado para entregarle tu parte del dinero? ¿No tienes suelto para pagarle a tu compañero el café de la mañana? Gracias a Bizum, una herramienta para enviar y recibir dinero a través de la app de cada banco, estos escollos ya tienen solución. El dinero llegará a la cuenta de quien tú quieras en menos de cinco segundos, de forma segura y utilizando solamente el número de teléfono, pues no es necesario conocer el número de cuenta bancaria del receptor del pago. Además, en la inmensa mayoría de entidades este servicio no tiene coste.

Y es que, Bizum es una herramienta común a la gran mayoría de bancos que facilita los pagos con el móvil. Es importante incidir en que es un servicio que ofrecen las aplicaciones de cada banco. Con independencia de cuál sea la entidad, el funcionamiento es el mismo en cada caso.

Basta con que el usuario acceda a Bizum a través de la app de su banco, seleccione de su agenda de contactos la persona a la que desee transferir el dinero, teclee la cantidad, y, automáticamente, se produce la transacción.

Además de pagar, el cliente también puede solicitar un pago de la misma forma que en el envío de dinero, seleccionando el contacto de su agenda. La solicitud llegará directamente al destinatario en un mensaje y, en el momento en el que lo acepte, la operación quedará realizada.

Para operar a través de Bizum la única condición es que el cliente tenga una cuenta bancaria en España y un teléfono móvil. Además, es compatible con los sistemas operativos de Android e iOS.

El hecho de que Bizum esté respaldado por la inmensa mayoría de entidades financieras se plantea como una clara ventaja competitiva, pues ofrece unos niveles de seguridad a la altura de cualquier operativa bancaria.

Actualmente, Bizum establece un límite mensual de 150 operaciones de envío de dinero y 150 operaciones de recepción de dinero. Además, el importe máximo por operación es de 1.000 euros, mientras que el importe máximo por día es de 2.000 euros. También hay un límite mínimo de dinero que podemos transferir: 0,50 euros. Con todo, existen entidades que fijan cifras inferiores y superiores, así que lo recomendable es leer las condiciones particulares de Bizum en cada banco.

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR BIZUM?