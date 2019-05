El Ayuntamiento de Murcia subvencionará la compra de motos y bicicletas eléctricas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la convocatoria de subvenciones por importe de 130.559 euros destinadas al fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética en el municipio de Murcia.

El objetivo de esta actuación es reducir las emisiones de gases contaminantes asociadas a la actividad urbana y se enmarca dentro de los compromisos adquiridos a través de la firma del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, a través del cual el municipio de Murcia reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 40% para el año 2030.

Gracias a esta convocatoria se subvencionará la dotación de puntos de recarga en aparcamientos públicos y la adquisición de bicicletas y motos eléctricas.

En los puntos de recarga y cartelería de señalización de vehículo eléctrico en parkings de acceso público, están englobadas en este epígrafe las actuaciones para dotar a aparcamientos de acceso público de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y para señalizar plazas de aparcamiento reservadas para vehículo eléctrico mediante cartelería vertical y/o señalización horizontal.

En cuanto a vehículos eléctricos, las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la compra por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting de un vehículo nuevo.

El vehículo susceptible de ayuda deberá estar matriculado en España, pagar el impuesto de circulación en el municipio de Murcia y pertenecer a alguna de las categorías que se detallan a continuación: motocicletas L3e, L4e, L5e y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico nuevas.

Los vehículos deberán estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar homologados como vehículos eléctricos. El importe máximo de las subvenciones será de 300 euros para bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico nuevas con una batería de litio y cuyo precio no supere los 5.000 euros; 500 euros para motocicletas eléctricas que se propulsen con baterías cargadas totalmente con electricidad de la red cuya potencia sea igual o superior a 3 kWh e inferior a 4,5 kWh, con autonomía eléctrica igual o superior a 70 kilómetros, y cuyo precio no supere los 8.000 euros; y 750 euros para motocicletas eléctricas que se propulsen con baterías cargadas totalmente con electricidad de la red cuya potencia sea igual o superior a 4,5 kWh, con autonomía eléctrica igual o superior a 70 kilómetros, y cuyo precio no supere los 8.000 euros.

Por último, las ayudas del sistema de alquiler de motos eléctricas se destinarán a la gestión de un sistema de alquiler de moto eléctrica con un mínimo de al menos 50 motos eléctricas a disposición de los usuarios para alquiler, y con un compromiso de permanencia para dicha finalidad de al menos 5 años en el municipio de Murcia.

Para los sistemas de alquiler de motos eléctricas, los importes máximos subvencionables serán 40.000 euros para gestión de un sistema de alquiler de motos eléctricas en el municipio de Murcia que conste de 50 unidades a disposición de los usuarios para alquilar; y 10.000 euros adicionales por cada ampliación de 50 unidades de motos al sistema de alquiler de motos eléctricas sobre el mínimo de las 50 motos iniciales.

El plazo de presentación de solicitudes es de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia