Así son las estafas de alquiler en España que están aumentando: “Me pedían que pagase por ir a visitarlo”

La escasa oferta de pisos en alquiler, la alta demanda y los elevados precios del alquiler han disparado el número de estafas en el sector inmobiliario. Hirahi lleva dos meses buscando piso en Madrid y de cada 10 anuncios que se encuentra, nueve son fraudulentos. “Son casas muy bonitas, a un precio muy bajo y situadas en las mejores zonas. Pero cuando contactabas con ellos te decían que el propietario era extranjero y que todo tenía que hacerse a través de Internet”, explica la joven.

Raquel, una joven Extremeña, busca piso con tres amigas y por suerte, fueron capaz de detectar el fraude a tiempo. “Encontramos un piso que estaba muy bien de precio, en una zona céntrica, con piscina y garaje. Pero nos dimos cuenta que ponía que era un duplex y luego en la descripción un primer piso. Eso nos hizo sospechar y decidimos esperar para escribirles. A las dos horas el portal inmobiliario había borrado el anuncio”, explica.

Guada encontró un piso que le gustaba y escribió al propietario para ir a verlo. “Me presionaban para que les diese mi cuenta bancaria y mi DNI. Pero yo me negaba y conseguí que me lo enseñarán antes de facilitarle cualquier información. O eso creía, porque el supuesto propietario nunca se presentó, dijo que se había olvidado de la visita y que estaba en el taller. Al día siguiente el número había desaparecido”, cuenta.

En otras ocasiones se hacen pasar por inmobiliarias. Selma buscaba piso en A Coruña y le comentó a una amiga que un agente inmobiliario le iba a enseñar un piso. “Ella me recomendó que no fuera a verlo porque antes me iban a pedir que pagase 200 euros por visitarlo”, explica.

Para esquivar este tipo de fraudes, desde Alquiler Seguro recomiendan “acudir a un profesional; huir del chollo; en ningún caso entregar dinero en efectivo, ni aunque se haya comprobado que el piso existe, porque si ocurre algo no se podría rastrear el destinatario; ni tampoco hacer transferencias internacionales”, explica Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro. “También es importante ver el piso y así comprobar que la vivienda existe, antes de dar cualquier señal”, añade Carroza.

Los expertos recomiendan a los afectados denunciar ante la policía y avisar a la plataforma donde se anunciaba el piso cuanto antes. También aconsejan a quienes estén buscando una vivienda que “estén muy alerta, porque este tipo de prácticas aumentan cuando no hay oferta. Y con la nueva Ley de Vivienda es muy probable que cada vez haya más casos”, concluye, el Presidente de Alquiler Seguro.