Así es la ingeniería fiscal que permite a algunos pagar menos impuestos

El 36 % de los españoles habría consumido sus ahorros en solo un mes de confinamiento, según un estudio elaborado por Open Evidence, una empresa surgida de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Si a esto le sumamos que casi medio millón de personas todavía no habrían cobrado la prestación de su ERTE, según advierte otra encuesta del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, muchos españoles no tendrían ahora mismo más remedio que recortar buena parte de sus gastos. La mayoría tiene "miedo" y una "visión negativa" del futuro, el 92 % teme una depresión económica y el 63 % espera que el año 2021 sea peor que el 2020.

RECORTAR GASTOS

Lo que menos necesita España ahora es una subida de impuestos

Cuando hablamos de recortar gastos, no debemos de perder de vista los impuestos, que no dejan de ser una salida más de dinero. "El gobierno venía anunciando antes de la pandemia un nuevo impuesto a las grandes fortunas, subidas de tipos marginales máximos en IRPF tanto para la base general como la base del ahorro, así como una armonización del impuesto de sucesiones y patrimonio a nivel autonómico , y subidas del tipo mínimo en impuesto de sociedades", explica a cope.es, el economista Roberto Rodríguez, autor de GuiaBurros: Cómo pagar menos impuestos. Todo lo que debes saber para no pagar de más".

Pese a la pandemia y sus consecuencias "parece que el gobierno no va a rectificar en su idea y el país ahora lo que menos necesita es una subida de impuestos general"

SUBIDA DE IMPUESTOS EN UNA CRISIS

Recuerda el experto que la vicepresidenta Nadia Calviño habló hace unas semanas de una posible recuperación más rápida de lo que creíamos en un principio pareciéndose algo a la famosa V, que tanto se ha hablado, pero con una recuperación lenta. "Si la actividad está dañada, y cuando expiren los ERTES, una parte importante se puede transformar en despidos definitivos, con lo que el consumo puede entrar en una larga fase sin apenas vigor, debido a altas tasas de desempleo que ya se estiman en más de un 20%, lo que irá provocando poco a poco el cierre de Pymes y de negocios de autónomos"

¿Qué sucede entonces si subimos la fiscalidad? "Dañaremos aún más una débil recuperación, por lo que la ayuda que viene de Europa, no debería de ir acompañada de subida de impuestos".

España tiene una legislación muy rica en exenciones y bonificaciones fiscales

¿CÓMO AHORRARNOS IMPUESTOS?

En España tenemos "una legislación muy rica en exenciones y bonificaciones fiscales, pero, poca gente aprovecha las ventajas de una buena planificación fiscal", señala Roberto Rodríguez. "En el ámbito de la empresa, las exenciones fiscales que existen gracias a la legislación de sistemas de Compensación y Beneficios permiten múltiples opciones, desde exenciones del 30% para el caso de Stock Options, Phantom Plans o Deferred Bonus, pasando por la exención de 2000 euros al año para una familia media de cuatro miembros en Seguros de salud , o la no tributación de las aportaciones a un Premium de Jubilación de menos de 100.000 euros/año, la creación de Unit Linked para directivos, o aprovechar la fiscalidad de las Reservas de Nivelación y Capitalización".

En el ámbito particular, destaca ventajas como "las aportaciones a Planes de Pensiones, una estrategia real de Compensación de Ganancias y Pérdidas Patrimoniales que suponga un ahorro de impuestos, ahorrar a través de fórmulas a medio plazo con exención del 100% de los rendimientos como los SIALP o los PIAS, aprovechar también las exenciones fiscales de las rentas vitalicias que pueden llegar al 92% de los rendimientos, o las exenciones fiscales de la reinversión en esta misma modalidad para venta de una segunda vivienda".

Todo ello, advierte "puede suponer mucho dinero ahorrado gracias a una legislación benévola que debemos aprovechar".

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

En su opinión, la recuperación económica va a ser posible "gracias a la actuación firme desde un principio por parte del Banco Central Europeo en apoyo de países como España e Italia, y a los más recientes (y difíciles) acuerdos en la Unión Europea sobre las ayudas para la reactivación una vez que Alemania dio el empuje necesario".

El sector que debe tirar de nuestra economía es el turismo

Sin lugar a dudas afirma que el sector que debe tirar de nuestra economía es el turismo. "La exportación no se ha visto muy dañada, y serán los sectores tecnológicos donde se verá un incremento mayor de la actividad".

Con todo cabe esperar que " el consumo se incremente con la debida celeridad en cuanto volvamos a la nueva normalidad", concluye el economista.