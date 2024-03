Formación MBA: Qué es, requisitos y tipos de MBA

La educación es muy importante, pues nos prepara para el futuro y para un mercado laboral que es cada vez más competitivo. Es por ello que hay que pensar con mucho cuidado qué queremos estudiar. De la decisión que tomemos dependerá el éxito que tengamos en el campo en el que nos desarrollemos y las oportunidades laborales a las que optaremos el día de mañana.

En mayor o menor medida, todas las áreas de conocimiento tienen salida. Ahora, no podemos negar que elegir un área competitiva y en la que haya posibilidades de crecimiento es fundamental para el desarrollo personal y profesional.

Por ejemplo, en estos días, tener formación MBA se ha vuelto una de las necesidades más demandadas del mercado. Quienes tienen estos estudios son más competentes, pueden optar por mejores empleos y conseguir salarios más altos. Por ello a continuación te contaremos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Qué es un MBA?

MBA corresponde a las siglas en inglés Máster of Business Administration. En líneas generales, cuando hablamos de un MBA nos referimos a un máster que se desarrolla en el área de la gestión y dirección empresarial. Esto abarca varios tipos de másteres que seguro se adaptarán a tus necesidades u objetivos educativos.

En el grupo de los MBA puedes encontrarte con maestrías en administración de empresas, administración de negocios, administración y dirección de empresas, y otros.

En realidad existe una gran cantidad de MBA, pero todos tienen asignaturas en común. Estas son la base de una maestría de este estilo, y las más comunes son economía, finanzas, marketing, negocios, contabilidad y gestión.

Ahora, dependiendo del MBA que se elija, se incluirán otros contenidos que coincidan con su naturaleza. Además, también debes tener en cuenta que un máster MBA Barcelona puede ser diferente al que se cursa en Madrid o en otra comunidad autónoma, así que antes debes comparar todas tus opciones para así elegir la mejor para ti.

Tipos de MBA

Dejando de lado el contenido que se enseña, existen diferentes tipos de másteres que responden a características específicas. Según “QuéCursar” encontramos los siguientes:

MBA Full Time

Los MBA que son full time se desarrollan siempre de manera presencial. Así que debes vivir en el país y ciudad en el que se imparte. Además, requiere mayor dedicación, pues su duración es de un año y los contenidos son bastante densos.

MBA Part Time

Aunque el contenido de este tipo de MBA es igual de denso que el anterior, esta modalidad se desarrolla con otra temporalidad. Esto se debe a que se desarrolla en media jornada y te ayudará a realizar otras actividades, como trabajar. En cuanto a la duración, como es un máster a tiempo parcial, no tendrá una extensión de 1 años sino de 2.

MBA Executive

El mundo laboral requiere de constante formación. Por lo que también hay opciones para profesionales en el área de negocios.

Si eres una persona que ha trabajado entre 2 y 5 años en puestos directivos y quieres renovar tus conocimientos, puedes entrar a una de estas maestrías. En ellas tendrás tiempo suficiente para trabajar con normalidad y también estudiar.

MBA International

En los negocios es muy importante la comunicación, por lo que además de aprender de economía, contabilidad y marketing, también debes tener conocimientos avanzados en idiomas.

Para asegurar que el nivel es el adecuado, la formación y prácticas se hacen en el extranjero. Esto te ayudará a aprender el idioma con nativos, pues las clases se dan en inglés

¿Cuánto dura un MBA?

Determinar la duración en meses o años de un MBA puede ser complejo. Esto se debe a que, dependiendo del tipo que se elija, su extensión puede aumentar o disminuir. Ahora, en la mayoría de los casos, un máster de este estilo suele tener entre 50 y 100 créditos.

En horas electivas, estas suelen ser entre 500 y 1000 horas, lo que puede dividirse en 1 o 2 años, o incluso más tiempo, si es necesario dependiendo de las necesidades del estudiante.

¿Qué MBA elegir?

Si ya sabes que quieres estudiar un máster MBA has dado el primer gran paso. Ahora tendrás que elegir cuál deseas hacer. Para determinarlo antes debes tener muy claro cuáles son tus objetivos y necesidades.

Antes te recomendamos que pienses si prefieres un MBA presencial u online. También debes determinar si te interesa uno que sea a tiempo completo o parcial con el que podrás realizar otras actividades. También es fundamental que elijas si deseas hacer el máster en España o en el extranjero.

Sabemos que esta es mucha información por procesar y elegir es complejo. Pero para hacerte el trabajo más sencillo puedes usar el comparador de formaciones de QuéCursar. Esta es una herramienta muy útil que contrastará todas tus opciones y te ayudará a escoger la que se ajuste a tus necesidades.

Beneficios de cursar un MBA

Tener estudios en negocios siempre es importante. Y más ahora que vivimos en una sociedad que se desarrolla a pasos agigantados. El mundo necesita nuevas empresas y líderes empresariales, pero estos deben estar formados. Por lo que algunas de las ventajas que representa estudiar un MBA son:

· Estarás bien capacitado: No cualquier persona es capaz de dirigir una empresa. Pero con un MBA tendrás el conocimiento y habilidades que necesitas. En clases aprenderás todas las herramientas y podrás aplicarla en nuevos negocios.

· La formación es integral: Aunque hay mucha teoría, en el máster no solo se estudiará el contenido. También cuenta con prácticas en las que aprenderás a aplicar el conocimiento que has obtenido. Esto es posible porque estarás en contacto con profesionales calificados y en ambientes empresariales reales.

· La educación es de calidad: El equipo de docentes de un MBA es el mejor calificado en el área que puedes encontrar. Estos son profesionales con experiencia certificada y que llevan años enseñando. Estos cuentan con todo el conocimiento necesario, sus métodos son efectivos y pueden ayudarte a entrar en el mundo laboral.

· Ampliarás tu red de contactos: En los negocios los contactos son fundamentales para el éxito, y es importante que comiences a hacer los tuyos. Por ello, cuando realices las prácticas podrás relacionarte con personas influyentes que podrían ser de utilidad en el futuro.