Un viaje de emprendimiento

Sergio Mondéjar, con 36 años, vecino de Casasimarro (Cuenca), se encuentra actualmente en el consejo directivo de 8 empresas. Algunas de ellas, desarrollan su actividad en España, Marruecos, Portugal, Paraguay (Tratado Mercosur) y Francia. Estas empresas están vinculadas a las actividades de producción y comercialización de champiñones y setas, producción y comercialización hortofructícola, captación y colocación de talentos profesional, así como prestación de servicios y oportunidades para diferentes negocios.

¿Cómo comenzó tu camino como emprendedor?

Salí del instituto con 16 años y transcurridos 11 meses tuve mi primera oportunidad de tener un puesto de trabajo como mozo de almacén y, posteriormente, comercial de café. Este trabajo me gustó mucho porque me dio la oportunidad de tener mi primer negocio.

Con 21 años, inauguré mi primer negocio, Disco Pub Relax, un local de copas que me enseñó a entender un poco más de la vida y pasé de ser un adolescente con ganas de trabajar a un joven que asumió la responsabilidad de llevar un negocio. Ahí entendí conceptos como presupuestos, balances, previsión de pagos y cobros, en fin, lo que es gestionar un negocio. La crisis de 2008 se llevó por delante algunos negocios y mi negocio dejó de facturar un 45% en comparativa con los años anteriores. Esta situación me hizo reinventarme y aprovechar una oportunidad que me propusieron de ser director comercial a nivel nacional de una importadora de bebidas alcohólicas. Este trabajo me llevó a Ibiza a desarrollar un plan comercial para tener presencia a nivel nacional e internacional de las marcas de bebidas que yo representaba. Durante mis estancias en la isla, tenía que alquilar vehículos para poder moverme y desarrollar mi actividad, lo que me inspiró a tener la idea de tener mi propio rent- a-car. Este año, 2012, para mí fue un punto de inflexión de ser autónomo a ser empresario. Aquí ya no se trataba de hacer presupuestos, balances o previsión de pagos y cobros, sino de gestionar y dirigir varias empresas.

A principios de 2012, junto con un amigo, creamos Rent-a-Car Ibiza Low Cost. Registré la marca e hicimos una página web y el modelo de negocio era comprar coches económicos o embargados y alquilarlos según la demanda. Esta empresa empezó con 8 coches y pasado el año, la vendí con una flota de 36 vehículos y superó más que nuestras expectativas. Por estas fechas, me encontraba gestionando y dirigiendo 3 empresas en las siguientes actividades: compra venta y distribución de bebidas alcohólicas y productos gourmet, compra-venta de vehículos y alquiler de vehículos y embarcaciones.

Cuéntanos una anécdota que te haya marcado en tu vida como empresario

Anteriormente, en 2009 conocí a una mujer que, durante 7 años fue mi pareja, me ayudó a formarme, a sacar todo mi potencial, y a guiarme por el camino empresarial. En 2012, su padre, propietario de una multinacional de energías renovables, construcción e infraestructuras, nos visitó en Ibiza para pasar las vacaciones. En esta visita, nos conocimos de manera más personal y profesional. Es entonces cuando me propuso hacer negocios junto a él en México. Fue tan atractiva la propuesta que vendí la empresa de alquiler de vehículos, liquidé los activos de las otras dos empresas, me capitalicé y volé a México a desarrollar el proyecto que más me ha enseñado en mi vida.

Durante 1 año y medio, tuve parte del accionariado y mi cargo fue director comercial y responsable de la ejecución del proyecto de una empresa mexicana. Por esas fechas, mi padre asombrado de lo que estaba haciendo, me decía “pero cómo vas a hacer un parque eólico”, “cómo vas a hacer unas carreteras”, y ahí estaba yo, haciendo esos proyectos. Él me comentaba que se quería jubilar y que veía que cada día tenía más trabajo con proyección de futuro.

El punto de inflexión que hizo cambiar el estar en México, teniendo proyectos millonarios y una carrera que cualquier empresario querría tener, fue querer utilizar todos mis conocimientos que había ido adquiriendo durante mi trayectoria, para aportarlos y así ayudar a la empresa familiar.

En junio de 2014, llegué a Casasimarro para trabajar en la empresa familiar, ubicada en el garaje de casa de mi madre, un almacén donde se había desarrollado la actividad del comercio de setas y champiñón durante más de 30 años. La oficina de mi padre tenía 2 metros y medio y mi hermano, mi padre y yo la reformamos para hacerla un poco mayor. Este año empezamos a crecer y en 2015, este almacén ya se nos quedaba pequeño. En 2016, tuvimos que comprar unas nuevas instalaciones y se construyó una industria de 2400m2 edificados. Empezamos a ser productores ecológicos de hongos comestibles y patentamos unos Kits Autocultivo de Setas y Champiñones ecológicos. En 2017, empezamos a vender vía online por diferentes marketplaces (Amazon, Ebay, Aliexpress, Carrefour, etc) lo que también condujo a rediseñar la página web (que ya hizo nuestro padre en 2006) y la transformamos en una tienda online. En 2018, comenzamos con las exportaciones a nivel internacional, teniendo presencia en Portugal, Francia y Argelia. En 2020, debido a la pandemia, estuvimos obligados a cambiar nuestro modelo de negocio y desarrollar nuevos productos ecológicos, diferentes y alargando así la vida útil de un producto muy perecedero a un producto listo para cocinar. En 2021, enfocamos nuestra producción para que el 51% fuese ecológico y fichamos a un chef Estrella Michelin y Estrella Verde para fusionar la alta gastronomía con el sector tradicional.

¿Cómo surgió la idea?

Durante la pandemia, el desperdicio de setas y champiñones fue tan doloroso que me hizo reflexionar sobre la vida útil de nuestro producto. Quería alargar su fecha de consumo preferente de un producto totalmente válido cultivado de manera tradicional. Con esta situación, estudié el perfil de los consumidores y me di cuenta que como consumidores somos cada vez más exigentes y más cómodos, por lo que me llevó a sacar una nueva línea empresa, la de productos listos para consumir. De esta manera, no sólo cubría las necesidades del consumidor, sino que también alcanzaba varios de los objetivos planteados en mi modelo de negocio: alcanzar un modelo de negocio circular, ser una empresa cada vez más sostenible y aprovechar todo el producto cultivado para evitar desperdicios. Así mismo, el consumo de setas y champiñones ecológicos ha ido incrementándose notoriamente desde que comenzamos con su comercialización. Este tipo de consumo sostenible ha supuesto una alternativa para nuestra industria y como consecuencia nos ha permitido desarrollar proyectos innovadores dentro del sector tradicional.

¿Cómo ves el emprendimiento en España?

Estamos atravesando situaciones difíciles en las cuales nunca hay que dejar de lado la ilusión ni tampoco olvidar la capacidad que uno tiene. Los negocios surgen cuando cubres una necesidad y un intercambio de intereses. En el mundo en el que vivimos, hay muchas necesidades y muchos intereses. Hay que confiar en uno mismo, y tener la ilusión y fuerza suficiente para saber qué se puede hacer y ocupar el espacio que genere tu negocio.

¿Qué piedras encontraste en el camino? ¿Cómo ves tu empresa en el futuro?

Nos hemos enfrentado a una pandemia que nos hizo tirar y enterrar el 20% de nuestra producción anual, lo que conllevó a una tensión de liquidez. Así mismo, en ocasiones no me he visto entendido ni comprendido por mi entorno y familia. Cuando la empresa pasa de generación a generación, lo más difícil es lidiar con las diferentes visiones de llevar un negocio. El negocio cambia cada año, y el mercado cambia cada día. Hay que estar a la altura de las necesidades de los cambios y ser flexibles para que los cambios sean lo más rápido posible. Y tener la flexibilidad para tomar la decisión lo más acertada posible para seguir manteniendo y creciendo el negocio.

En estos momentos, el 35% de nuestra producción es ecológica, pero en unos años proyecto que este porcentaje será cerca del 100%. Esto implica que aumenten los puestos de trabajo, y que por ende, nazcan otros dentro de la empresa. Al igual que conduce a que aparezcan nuevos productos ecológicos, naturales y saludables pensados para todo tipo de personas (veganas, vegetarianas, personas con dificultad en la ingesta en alimentos, etc).

Nos encontramos en una fase de crecimiento y desarrollo de nuevos artículos para poder comercializar nuestros productos por cualquier parte del mundo. A través de Setas Meli, esperamos crear más de 100 puestos trabajados (directos e indirectos) en los próximos 2 años. Desarrollamos productos innovadores listos para cocinar, en conservas, snacks, cremas, caldos y productos para personas con dificultad para la ingesta de alimentos.

Por último, ¿podrías decirnos cuál es para ti la clave del éxito?

La ilusión, la fuerza de voluntad, el conocer el mercado y tener la visión suficiente para crear productos, artículos o servicios que cubra las necesidades o demandas de cualquier cliente. No tener miedo al fracaso, confiar en uno mismo y no dejar de formarse. La fuerza y la ilusión podrán hacer que llegues a cumplir cualquier objetivo.