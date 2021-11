Secret Sound: “Derribar las barreras de las personas con problemas de audición y el lenguaje”

1. ¿Quién es Esther Pina?

Soy una joven emprendedora de 23 años, graduada en Comunicación Audiovisual y estudiante de MBA. También soy la fundadora y CEO de la startup Secret Sound, en la que gestionamos la accesibilidad de personas con problemas de audición y lenguaje en la industria audiovisual. Nuestro objetivo es derribar las barreras que se encuentran estas personas para acceder a la cultura.

Todo esto lo conseguimos gracias a los intérpretes de lengua de signos, bucle magnético, sistemas de subtitulado y un sistema de vibraciones envolventes que aportan valor tanto a personas oyentes como no oyentes. En Secret Sound creemos firmemente en que la cultura debe ser por y para todos, y ese es el motor de todo lo que hacemos.





2. Todos los proyectos tienen un inicio. ¿Por qué nació Secret Sound?

Secret Sound nació casi de casualidad al querer llevar como profesión mi pasión por la música. La idea inicial que tenía era la de montar un sello discográfico alternativo que le diera más poder a los artistas y democratizara el acceso de estos a la industria.

En medio de eso conocí a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (ASPANPAL) en Murcia, cuando quise patrocinar una causa en una carrera de obstáculos. Me enseñaron las dificultades que tenían para acceder a la música y como le enseñaban a los niños a bailar flamenco. Después de conocerlos, decidí girar por completo el proyecto para buscar una solución para estas personas y ahí fue cuando nació Secret Sound.





3. ¿Qué le dirías a un emprendedor que esté comenzando con una idea de negocio?

Le diría que aprovechara las oportunidades que hay. Creo que es un momento idóneo para emprender. Hay mucha ayuda por parte de las instituciones, ya sea con formación o premios. Es verdad que es un camino complicado y que, a veces, sobre todo si eres joven, puede llegar a ser muy solitario. En estas veces considero que es muy importante ser resilientes, tener nuestro objetivo en mente y recordar por qué empezamos este camino.

Además, lo que te puede aportar emprender va mucho más allá de si al final montas una empresa o no. Los conocimientos que adquieres y las personas qué conoces son factores que te van a enriquecer en muchísimos aspectos de la vida con independencia de cómo termine tu idea de negocio.

Así que, ante la duda, comienza, improvisa, equivócate y sobre todo aprende.





4. Esther, eres muy joven, pero tienes muy claro que Secret Sound puede ayudar a muchísimas personas. ¿Crees que la gente es consciente de que existe realmente esta barrera para las personas que tienen alguna discapacidad?

Creo que muchas veces lo que no se ve y no se habla se tiende a invisibilizar y puede generar muchos problemas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la discapacidad de audición y lenguaje. Es una de las más “invisibles” y de las que menos se habla, pero está ahí.

Si nos ceñimos a la discapacidad en general y las unidades familiares que las conforman, estamos hablando de que aproximadamente un cuarto del planeta está en contacto estrecho con la discapacidad, pero por desgracia aún se sigue tratando este tema como si fueran minoría o algo externo al resto.

En el deporte es algo que se entiende muy bien. En las paraolimpiadas la gente alucina con lo que los atletas pueden hacer, pero la explicación es muy sencilla. Se adapta el terreno de juego y las reglas a ellos y entonces son capaces de competir y de asombrarnos a todos.

Fuera de las paraolimpiadas esperamos que estén en nuestro terreno de juego y con nuestras reglas y claro, eso no es justo y lo único que hace es acentuar esas barreras de las que hablamos.





5. ¿Volverías a emprender?

Sin duda. Es una de las experiencias más increíbles y satisfactorias de mi vida. Por supuesto, hay que ser honestos y reconocer que es difícil y en algunas ocasiones muy pero que muy duro. Requiere de mucho compromiso, disciplina y sacrificio, pero en mi caso considero que juego con ventaja con un proyecto como Secret Sound.

Trabajar con un propósito así es híper gratificante y cuando no puedes más sólo tienes que recordar por qué lo haces. Con eso ya tienes suficiente energía para seguir.

Creo que desde que comencé en este sector con 18 años, he tenido la oportunidad de aprender y descubrir muchísimas cosas que no hubiese podido vivir si no hubiese tomado esta decisión.

Mi carácter, mi perspectiva y visión de las cosas y la vida se han ido conformando a la vez que iba descubriendo este mundo del emprendimiento y del emprendimiento social. Por lo tanto, volvería a emprender una y otra vez.

6. Quizás esta sea la pregunta que más te hacen pero, ¿dónde te ves dentro de tres años?

Soy muy de pensar en las metas a corto plazo y centrarme en ellas. Después de la pandemia me cuesta pensar en un espacio de tiempo mayor a seis meses o un año. Aunque es verdad que esta pregunta se repite mucho y hay que tener un plan en proyectos así a largo plazo.

Tres años no es mucho tiempo, pero honestamente me encantaría que nos vieran como una opción, que al realizar un evento o un contenido se automatice la opción de hacer accesible e inclusivo. Si conseguimos eso sería todo un logro, no sólo para Secret Sound, sino para toda la gente que sufre algún tipo de discapacidad.

Generar ese tan ansiado estándar de accesibilidad en la industria audiovisual creo que nos llevará algo más de tres años, pero estoy segura de que estamos en el camino correcto para conseguirlo.