El aprendizaje de emprender

1. ¿Quién es Pablo Saura?

Pablo Saura es un joven emprendedor de Murcia de 28 años. En lo referente a estudios me formé en la Universidad de Murcia en Ingeniería Informática y al terminar me fui a Madrid a continuar mis estudios y realicé un máster en Big Data. Como voy a hablar de mi vena emprendedora después, comentaré algunos detalles de mi vida fuera del trabajo.

Soy bastante deportista y me gusta cuidar la alimentación, más concretamente, realizo CrossFit y pádel todas las semanas. Esto me permite liberar la tensión del trabajo, además de mantenerme en buen estado de salud

Aunque soy de Murcia, me considero un poco de Bullas, donde mis padres tienen una casa y paso muchos días del año junto a mis amigos de allí.

2. ¿Cómo empezó tu carrera como empresario? ¿Qué te animó a emprender?

La verdad, es curioso. Vengo de una familia de médicos, pero a la hora de decidir estudios universitarios me decanté por la informática. Recuerdo estar en el colegio a principios de los 2000 y fantasear con ser inventor, crear cosas chulas de la imaginación y que sirvan para solucionar un problema. Con los años se me fue quitando la idea.

3. ¿Crear una startup podría ser algo parecido, no?

Empecé trabajando unos meses en una empresa de drones, pero enseguida me picó el gusanillo del emprendimiento. Gracias al programa de viveros de emprendimiento del ayuntamiento de Madrid logré, junto a mi socio y amigo Juan Manuel, lanzar nuestra agencia de transformación digital para empresas, Xtrategy Digital. Como éramos un poco inquietos, al mismo tiempo, formamos parte en la incubadora de startups Demium donde creamos un proyecto que acabamos dejando de lado debido a la pandemia. En ese momento continuamos con nuestra agencia y nos dedicamos a crear toda la estrategia de captación con funnels o embudos de venta (Anuncios, copywritting, email marketing...) para nuestros clientes, mayoritariamente personas con una Marca Personal potente que quieren abrirse al mundo digital. Gracias a eso hemos ayudado a crecer proyectos muy potentes como Nutriciónate o Raw Academy .

En 2021, decidí volver a Murcia, ya que aunque Madrid te ofrece grandes oportunidades de negocio, mi idea era poder seguir avanzando en la tierra donde había crecido. Al llegar, empecé formando parte de la iniciativa AchoValley como mentor de marketing digital para los proyectos y emprendedores que pasaban por allí. Gracias a eso conocí el programa Venture Builder de PcComponentes . De este programa es del que ha salido el proyecto del que vamos a hablar hoy, Beecial.

4. ¿Qué es y cómo nace Beecial?

Beecial es la herramienta que permite implementar las ventas grupales o en forma de conjuntas en las tiendas online. El problema que soluciona es el de los altos costes de adquisición por parte de las tiendas y que cada vez suben más y más. También permite la posibilidad de sacar mucho stock de golpe. Lo solucionamos mediante un SaaS integrable, con un alto componente social donde los mismos usuarios interesados en la adquisición del producto realizan la promoción de este entre sus seguidores y contactos para completar la conjunta más rápidamente.

Los usuarios finales se pueden aprovechar para conseguir un buen descuento en el producto y formar parte de una comunidad de compradores donde compartir experiencias y opiniones.

Como he comentado, Beecial nace dentro del Programa Venture Builder de PcComponentes, en él se buscan emprendedores que quieran dar solución a alguno de los problemas o innovaciones que ellos han encontrado internamente o en el sector. Pasamos la fase final y nos pusimos a trabajar en el proyecto. En menos de 6 meses estabamos constituidos y con un producto funcional.

El equipo está formado Jordi Carulla , nuestro CTO y experto en tecnología, Aurorial , como socio inversor y un servidor como CEO .

5. ¿Has encontrado muchas dificultades en el camino?

Emprender es un verdadero reto, es algo que te cuentan desde el principio, pero hasta que no lo sientes en tus carnes no te das cuenta de verdad. También es un camino muy bonito y en el que vas aprendiendo cada día y conociendo gente que ha pasado por lo mismo que tú. No es fácil y seguramente en el primer proyecto que lances no consigas los resultados esperados, pero esa experiencia es la que te va a hacer crecer y conseguir buenos resultados a futuro.

Mi recomendación si para alguien que tenga una idea y quiera desarrollarla es que se informe de todos los programas de emprendimiento que tenemos en Murcia, en el INFO, Ceeic, Croem etc.. Que son gratuitos y les van a permitir conocer este mundo desde dentro sin tener que arriesgar más que su tiempo.

6. ¿Cómo ves los próximos años de Beecial?

Estamos en una etapa temprana, pero nos encantaría ser un referente para este tipo de venta conjunta y poder trabajar codo con codo con los ecommerces para traer innovación a la hora de captar clientes y ser capaces de ofrecer las mejores ofertas. Y para ello estamos trabajando cada día

7. ¿Volverías a emprender si volvieras atrás?

Sin duda, el aprendizaje que adquieres gracias a emprender muy difícilmente puedes conseguirlo de otra forma.