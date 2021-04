Agricultor Digital, el primer canal de divulgación dirigido a profesionales para mutar al ecosistema online

Mario González es socio fundador de Agricultor Digital, el primer canal de divulgación, que nace con la misión de poner al alcance de todos los agricultores y profesionales del sector la información necesaria y de la máxima calidad para ser capaces de hacer una correcta transición a este nuevo mundo digital

¿Por qué decides emprender y poner en marcha Agricultor Digital?

El motivo principal que me lleva a embarcarme en este proyecto es la necesidad inherente que tengo por compartir conocimiento con los demás, y para ello no hay nada mejor que los medios digitales. Gracias a internet el conocimiento se ha democratizado y está a disposición de cualquiera… y en el mundo de la agricultura siempre he echado en falta que hubiera iniciativas que además de aportar conocimiento y formación, tuvieran un componente de entretenimiento que hiciera que toda esta información calara de mejor manera. Por eso decido poner en marcha agricultor digital.

Además, y por suerte durante mi experiencia profesional he conocido a multitud de personas que tienen mucho que aportar en los diferentes ámbitos que componen la agricultura, pero quizás no tenían el medio para hacerlo. Ese es el motivo principal que me animó a comenzar.

¿Qué necesidades detectáis en el sector de la agricultura en lo que se refiere a transformación digital?

Sin duda alguna la educación. La necesidad de disponer de información de calidad y por parte de los mejores para ayudar a que esa transformación digital se produzca de la mejor manera, y sobre todo para que nadie se quede atrás.

¿Qué aporta vuestra empresa al sector?

Conocimiento y entretenimiento, el hecho de poner como vehículo de esa información un formato como el nuestro creo que es muy importante para que el mensaje que se transmite sea claro y permita que todo el mundo lo entienda. Y, puede que también “disrupción” un término que suena mucho hoy día y que básicamente hace alusión a romper con el molde y hacer cosas diferentes y nuevas que aporten valor (cosa que me encanta).

¿Hacia dónde os gustaría llevar el proyecto?

Hasta ahora únicamente el formato ha sido el de entrevistas con profesionales del sector, pero nuestra visión de futuro es clara y queremos amplificar lo que estamos haciendo a otros formatos y posibilidades que el mundo digital permite. En este sentido, queremos que la formación y el conocimiento sea el pilar del proyecto y por supuesto y para ello esperamos contar tanto con grandes profesionales cómo con esa “tribu” de personas que cada semana nos acompaña viendo y escuchando las entrevistas.

¿Qué dificultades habéis encontrado en el camino?

Quizá la principal dificultad que presentan proyectos como este en un entorno cómo el agrícola es el que la gente crea en el proyecto y se sume de verdad a él, ya que el sector está aún un poquito por detrás de otros en lo que a proyectos como el nuestro se refiere.

En este sentido y en los comienzos, todo el mundo tiene buenas palabras, todo el mundo quiere “colaborar” de manera altruista (lo cual está genial y yo estoy eternamente agradecido por ello), pero a la hora de la verdad son pocos los que muestran un apoyo real y sobretodo prestan recursos para que siga creciendo.

Por otro lado, en un sector en el que la gente tiene “poco tiempo” y siempre está atareada se hace difícil llegar a un mayor número de personas y, sobre todo, a las que realmente lo necesitan que son esas que están al pie del cañón en la producción de alimentos y en campo (tanto técnicos como agricultores).

¿Dónde reside el éxito de vuestra idea de negocio?

Creo que en términos generales el éxito de nuestra idea reside en la “novedad” y el formato, ya que la mayoría de gente que nos sigue coincide en que la agricultura necesitaba un proyecto cómo el nuestro… cuestión que evidentemente habíamos detectado como fieles seguidores de otras muchas temáticas.

Siempre digo que no hemos inventado nada, solo hemos modelado aquello que nos gusta y lo hemos adaptado a un sector como el nuestro: la comunicación y divulgación de conocimiento sobre agricultura.